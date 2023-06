Giorgia Soleri, i fan si scagliano subito contro di lei: “Da quando sei single…”

La ex fidanzata di Damiano ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. Ma scopriamo esattamente cosa è accaduto.

Giorgia Soleri è finita nuovamente al centro della cronaca rosa, anche se stavolta non è coinvolto il suo ex Damiano, con il quale è rimasta insieme per diversi anni. Infatti la notizia della loro rottura risale solo ad alcuni giorni fa quando i due hanno condiviso un messaggio sul proprio profilo in cui annunciavano la fine della loro relazione.

Questo dopo la diffusione di una foto che ritraeva il frontman dei Maneskin scambiarsi effusioni con un’altra ragazza, presumibilmente un’amica di Victoria. I due si trovavano in Spagna per esibirsi in uno dei Festival più celebri del paese, e durante una serata in discoteca Damiano è stato beccato con le mani nel sacco. Giorgia però ha voluto precisare che la storia con quest’ultimo non è mai stata monogama. Una notizia che ha scioccato i fan della coppia ma al tempo stesso ha attirato diverse critiche, soprattutto nei confronti della ventisettenne.

Secondo molti utenti infatti, compresi volti noti dello spettacolo, la fine della storia arriva con un tempismo sospetto in quanto proprio negli stessi giorni la Soleri avrebbe presentato la sua nuova linea di make up, una mossa che non è particolarmente piaciuta, così come la sua partecipazione alla decima edizione di Pechino Express, un’esperienza che ha sollevato non poche polemiche in quanto secondo i più critici sarebbe riuscita a partecipare solo perché era la compagna di Damiano.

Le critiche contro Giorgia Soleri

Nonostante i due non si siano lasciati nel migliore dei modi, i fan hanno continuato a discutere di cosa possa essere accaduto tra loro e quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Né Damiano né tantomeno Giorgia hanno aggiunto altre informazioni a riguardo quindi per il momento si parla di pure e semplici supposizioni.

Nel frattempo entrambi sembrano essere andati avanti con la propria vita e grazie alla sua prolifica attività social, Giorgia ha da poco presentato uno dei suoi nuovi prodotti appartenenti alla sua linea beauty. Si tratta dell’olio per la cura della pelle, un’edizione limitata creata in collaborazione con Bio Oil Italia. Per promuovere questo prodotto ha deciso di condividere una foto online dove la stessa Soleri si mostra con in mano il prodotto.

Lo scatto però ha catturato l’attenzione per ben altri motivi. Sono stati numerosi infatti gli utenti che hanno commentato la foto, dove la ex concorrente di Pechino Express si mostra con una canotta nera attillata e una profonda scollatura. Questo è stato sufficiente per scatenare le polemiche. Un utente infatti ha scritto: “Da quando sei single si vedono sempre le tette”.