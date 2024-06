Scopriamo insieme quali sono i modelli per questa estate che stanno andando letteralmente a ruba del brand Yamamay.

La voglia di passare qualche giornata al mare diventa sempre più forte perché il sole è caldo ed alto in cielo. Anche la sera prima che arrivi il buio passano tantissime ore. Ecco quindi che il mare, o il lago, diventano un sogno per staccare la spina e goderci qualche momento di relax.

Quando siamo al mare abbiamo bisogno di un costume e se vogliamo rinnovare quelli che abbiamo quali possiamo scegliere? Noi oggi vi mostreremo alcuni modelli del noto brand Yamamay che stanno letteralmente andando a ruba. Scopriamo quali sono e andiamoli a provare!

Yamamay costumi perfetti ad un prezzo ok

La moda per il mare è sempre molto interessante e si permette, in questo caso ti consigliamo di leggere la nostra guida Come creare un look da spiaggia perfetto, di sentirci bene e di stare bene. Oggi vi vogliamo mostrare ben tre modelli di costume che possono essere perfetti per tutte le fisicità. Si perché c’è qualsiasi tipo di opzione ad un costo assolutamente accessibile.

Iniziamo con il primo modello, un costume intero che sta tornando di gran moda. Questo modello si chiama Rio to Milan ed ha un taglio nella parte centrale davvero molto interessante. Lo sfondo del costume è bianco con disegni che virano dal blu all’azzurro chiarissimo. Il costo per questa meraviglia è di 60 € ma li vale assolutamente tutti.

Indossandolo ci si sente proprio bene. Con la stessa fantasia, se vogliamo, ci sono anche varie opzioni per il bikini. Ma passiamo al secondo consiglio. Questa volta è un due pezzi. Il modello si chiama Ingrid ed ha una fantasia floreale. In questo caso troviamo anche il reggiseno con le coppe differenziate se abbiamo un seno importante.

Per quanto riguarda lo slip, ci sono ben tre opzioni, ovvero a vita alta, con i laccetti e normale. Quindi possiamo decidere in piena libertà che cosa indossare. Il costo? 39,95 € per la parte superiore e 19,95€ per lo slip, indipendentemente dal modello che scegliamo.

Ultimo costume che sta andando letteralmente a ruba è un due pezzi dallo stile retò. E’ blu con i bordi a contrasto bianchi. Per quanto riguarda il modello Vela abbiamo due possibilità sia per la parte superiore che inferiore. Il reggiseno può avere le coppe estraibili a vela o una fascia. E per lo slip? Troviamo sia il modello lo slip alto per sentirsi nel mood anni 50 oppure lo slip normale con occhiello laterale.

Adesso che conosci tutti questi modelli sta a te scegliere quello che ti rappresenta maggiormente e che ti permette di sentirti bella e sicura anche al mare. Se devi partire per il mare leggi la nostra guida su come organizzare la valigia. Se vuoi scopri anche quali sono le vacanza di lusso in Italia.