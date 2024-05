Create il vostro look da spiaggia o da piscina perfetto con la nostra guida di stile: i capi must-have, gli abbinamenti e i consigli per ogni tipo di fisico.

Tra un mese entrerà l’estate, e siamo tutte in trepida attesa che il caldo ci avvolga perché la voglia di mare e vacanze cresce di giorno in giorno. Se alcune di voi sono già fortunate a godersi il sole e i cocktail al tramonto in spiaggia, altre dovranno attendere ancora un po’ per il loro tuffo rinfrescante.

Ma in entrambi i casi, scommettiamo che state già pensando al look da spiaggia perfetto, per sfoggiare la vostra bellezza sotto il sole. Perché diciamolo pure, sentirsi a proprio agio e alla moda, anche al mare o in piscina, è fondamentale!

Look da spiaggia perfetto, cosa indossare

Quali sono i capi da indossare per un’estate da urlo? Partiamo con gli shorts, un capo versatile e indispensabile per le giornate in spiaggia. Sceglieteli in colori vivaci, con stampe divertenti o in denim classico, da abbinare a top crop, canotte o camicie leggere.

Anche i caftani e i kimono sono capi perfetti per coprirsi con stile dopo il bagno, o per una serata fresca in riva al mare. Sceglieteli in tessuti traspiranti come il lino o il cotone e in colori vivaci o con stampe floreali, sempre di grande tendenza.

I pattern a fiori o foglie sono il vero must-have dell’estate 2024, e donano un tocco di femminilità e romanticismo a qualsiasi look, anche a quelli da spiaggia.

L’estate poi è il momento per osare con i colori vivaci: giallo, arancione, verde, rosso, fucsia…scegliete quelli che più vi piacciono e che meglio valorizzano il vostro incarnato e create abbinamenti divertenti e originali. Un’altra delle tendenze beachwear di questa stagione, indispensabile per creare look da spiaggia favolosi, è quella dei costumi interi, non solo per le curvy!

I costumi interi sono tornati di gran moda e vengono proposti dai vari brand in infinite varianti, da quelli classici e sobri a quelli più sgargianti e con tagli cropped, molto sensuali. Una dritta da vere fashioniste? Il pezzo superiore del costume può essere usato anche come top, ed è perfetto per i look serali.

I capi da evitare per il look da spiaggia

L’estate è fatta per i colori vivaci e allegri, che donano luce all’incarnato e mettono di buon umore. I colori scuri? Sono concessi solo per un bikini o un costume intero, perché il nero e il marrone scuro restano sempre di gran moda. Per tutto il resto, cercate di prediligere tonalità più chiare o variopinte per il vostro look da spiaggia.

Banditi anche i tessuti pesanti: in estate puntate su tessuti freschi e leggeri come lino, cotone e chiffon, che permettono alla pelle di respirare e ci regalano una piacevole sensazione di comfort.

No anche alle maniche lunghe: perché nascondere le nostre braccia abbronzate? T-shirt, canotte e top a spalla singola sono i capi must-have per sfoggiare la nostra pelle dorata. In spiaggia vietati anche i leggins e i pantaloni aderenti: se non vi sentite a vostro agio con gli shorts, optate per un paio di pantaloncini larghi e comodi in cotone o lino.

Come scegliere il look da spiaggia in base alla forma del corpo

Siete donne curvy, dal fisico sinuoso? Valorizzate le vostre forme con stile indossando un abito chemisier, ideale per sentirsi chic e allo stesso tempo comode. Sceglietelo in un colore vivace o con una stampa floreale e abbinatelo a sandali bassi e una borsa di paglia per un look boho chic impeccabile.

Se siete minute e piccole di statura, slanciate la figura con shorts a vita alta e top crop. Per andare in piscina potete indossare una tuta corta, un capo versatile e comodo. In spiaggia, un abito a fiori o una gonna midi con spacco laterale vi faranno sembrare più alte e slanciate.

Avete una forma del corpo a triangolo? Mettete in risalto le vostre spalle con un abito corto con volant o maniche a palloncino. Anche un top asimmetrico o con una spallina sola è perfetto per creare un gioco di proporzioni armonioso.

Se invece avete una body shape a rettangolo create volume con maxi dress a fiori o gonne lunghe. Per la piscina, una tuta morbida con scollo a V è l’ideale per valorizzare il décolleté. In spiaggia, un top con volant o rouches sul seno vi aiuterà a creare curve armoniose.

Infine, se la forma del corpo è a triangolo invertito, allungate la figura con un vestito corto con spalline e bottoncini. Altra scelta perfetta perfetta per bilanciare le proporzioni è una blusa fluida con scollo a V abbinata a shorts a vita alta.

Consigli extra per un’estate da fashionista

Nel vostro look da spiaggia, poi, non possono assolutamente mancare i cappelli, i foulard e gli occhiali da sole, accessori indispensabili per proteggervi dai raggi solari e completare l’outfit con un tocco di stile. E non dimenticate qualche bijoux!

Orecchini, collane, braccialetti sono i vostri alleati per dare un tocco di personalità al vostro stile. Scegliete le scarpe giuste: per la spiaggia, sandali bassi o infradito sono l’ideale. Per la piscina, potete optare anche per sneakers o espadrillas.

La cosa più importante è scegliere capi che vi facciano sentire belle e sicure di voi stesse. Indossate ciò che vi piace e che vi permette di esprimere la vostra personalità. Con questi consigli, siete pronte a sfoggiare i vostri look da spiaggia più cool, e a vivere un’estate indimenticabile!