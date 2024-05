Caduta dei capelli nella donna: prevenirla e curarla si può

Sapevi che stress, cambiamenti ormonali, genetica e carenze alimentari influiscono sulla caduta dei capelli nelle donne? Tutti questi fattori possono contribuire a indebolire i capelli, rendendoli più fragili, sottili e diradati. Seguire una dieta sana e variegata, oltre a utilizzare prodotti specifici, è fondamentale per prevenire tale problematica. Ecco alcuni suggerimenti da mettere subito in pratica per una chioma sana, luminosa e forte in ogni momento della tua vita.

Quali sono le cause della caduta dei capelli nella donna?

Per adottare delle strategie di prevenzione anticaduta efficaci bisogna, innanzitutto, capire quali sono i principali fattori che possono causare la caduta dei capelli.

Ormoni

Conosci l’alopecia androgenetica femminile? Ė una condizione, spesso ereditaria, che rende i follicoli piliferi estremamente sensibili agli ormoni maschili. I capelli si accorciano in fase di crescita con un progressivo indebolimento.

Un altro fattore scatenante è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS). Se soffri di questa problematica ormonale, per via degli alti livelli di androgeni, potresti sviluppare l’alopecia androgenetica femminile.

Inoltre, puoi perdere temporaneamente i capelli anche in gravidanza, durante e dopo il parto e in menopausa per via degli sbalzi ormonali che caratterizzano questi momenti.

Stile di vita

Hai mai sentito parlare di Telogem Effluvium? Si tratta di una perdita temporanea dei capelli dovuta a una particolare situazione di stress fisico ed emotivo.

Anche la dieta può influire sulla salute della tua chioma. Infatti, un’alimentazione priva di ferro, zinco, biotina e proteine può indebolire i capelli fino a causarne la caduta.

Infine, è bene fare attenzione a trattamenti capillari aggressivi come tinture, permanenti o l’uso frequente di piastre, phon e arricciacapelli che possono danneggiare la tua chioma e accelerare il processo di diradamento.

Genetica

La caduta dei capelli nelle donne non dipende sempre da patologie o da uno stile di vita troppo stressante, ma potrebbe derivare da una predisposizione familiare che aumenta la possibilità di sviluppare l’alopecia androgenetica femminile.

Nella maggior parte dei casi, la caduta dei capelli è il risultato di una combinazione di questi fattori. Ecco perché il primo passo verso una corretta gestione del problema parte dall’identificazione della causa specifica.

Come prevenire la caduta dei capelli nella donna? I consigli degli esperti

Ma quindi, quali sono i metodi più efficaci per prevenire la caduta dei capelli e aver una chioma sana e forte? Ecco i consigli degli esperti.

Innanzitutto, assicurati di includere nel tuo regime alimentare cibi ricchi di ferro, zinco, proteine e vitamine del gruppo B . Oltre ad avere una dieta sana e variegata, consigliamo di valutare l’utilizzo di integratori .

. Oltre ad avere una dieta sana e variegata, consigliamo di valutare l’utilizzo di . Per prenderti cura dei tuoi capelli al meglio, evita tinture e trattamenti troppo aggressivi . Scegli dei prodotti nutrienti e rinforzanti per la tua hair beauty routine.

e troppo . Scegli dei per la tua hair beauty routine. Stimola la circolazione sanguigna con dei massaggi regolari e delicati al cuoio capelluto. Utilizza oli essenziali o lozioni specifiche anticaduta per rendere i tuoi capelli più luminosi e resistenti.

Ecco quali sono le cure anticaduta più efficaci

Ti starai domandando quali siano i marchi più consigliati per prevenire e combattere la caduta dei capelli. Tra i diversi trattamenti, quelli offerti da Kerastase rappresentano una soluzione efficace e completa.

Kerastase produce delle linee specifiche anticaduta per prevenire e trattare questo tipo di problematica. Tra i prodotti:

Kerastase Genesis è uno shampoo pensato per rinforzare i capelli indeboliti e che tendono a rompersi. Deterge il cuoio capelluto rimuovendo sebo e impurità, garantendo un’intensa idratazione. Sin dalla prima applicazione, i capelli hanno un aspetto più sano .

è uno pensato per rinforzare i capelli indeboliti e che tendono a rompersi. Deterge il cuoio capelluto rimuovendo sebo e impurità, garantendo un’intensa idratazione. Sin dalla prima applicazione, . Kerastase Genesis Conditioner è un balsamo che fortifica, ripara e rinforza la fibra grazie all’azione delle cellule native della Stella Alpina e la radice di Zenzero. Nutre la chioma in profondità senza appesantire i capelli .

è un che la fibra grazie all’azione delle cellule native della Stella Alpina e la radice di Zenzero. . Kerastase Genesis Masque è una maschera fortificante ad azione intensa che rigenera la fibra dei capelli per una chioma morbida e lucente.

Seguire una hair beauty routine completa e avere uno stile di vita sano ti aiuterà a contrastare efficacemente le cause della caduta dei capelli, ottenendo una chioma ben idratata e rigenerata.