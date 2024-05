La supermodella e conduttrice televisiva tedesca Heidi Klum e sua figlia Leni sono le protagoniste della nuova campagna della lingerie Intimissimi Primavera Estate 2024.

Per la nuova campagna Primavera Estate 2024 Intimissimi ha scelto di nuovo la top model Heidi Klum e sua figlia Leni. Mamma e figlia posano sorridenti e bellissime davanti all’obiettivo mentre indossano i reggiseni e le mutandine ornati di pizzo del brand di intimo e beachwear del gruppo Oniverse.

La campagna celebra la bellezza femminile in tutte le sue forme, con un’ode alla grazia senza tempo e all’amore per la lingerie raffinata. Ancora una volta, Heidi Klum e Leni Klum brillano come ambasciatrici del marchio italiano, incarnando perfettamente l’eleganza e la femminilità che Intimissimi rappresenta da sempre.

Heidi e Leni Klum testimonial della lingerie Intimissimi Primavera Estate 2024

La nuova collezione Intimissimi Primavera 2024 unisce sapientemente l’artigianato tradizionale con la sensibilità del design moderno. Pizzi pregiati e intricati ricami floreali adornano capi di lingerie squisiti, dalle vestaglie fiorite ai top a corsetto, evocando un senso di delicato romanticismo che conquista il cuore. Fiore all’occhiello della collezione sono i reggiseni a balconcino, che bilanciano perfettamente il comfort con la raffinatezza del loro design.

Heidi Klum, a quasi 51 anni, sfoggia con radiosità un completino intimo composto da un reggiseno a balconcino con stampa di un giardino segreto con mutandine abbinate, dimostrando che la bellezza non ha età e che la lingerie di Intimissimi valorizza ogni donna.

Sua figlia Leni, di 20 anni, rappresenta la nuova generazione di eleganza Intimissimi. Con un reggiseno a balconcino decorato con la stampa floreale “Romance Yourself”, Leni incarna la freschezza e la femminilità moderna. Il messaggio che questa campagna trasmette è che la passione per la lingerie di qualità si tramanda di madre in figlia.

Le immagini, catturate su uno sfondo morbido rosa pastello, raccontano infatti una storia di legami familiari e di eredità condivisa nella moda. Heidi e Leni Klum, due donne bellissime e iconiche, rappresentano l’unione perfetta tra tradizione e modernità e sono la dimostrazione che la lingerie di Intimissimi è in grado di valorizzare la bellezza di ogni donna, in ogni fase della sua vita.

Heidi Klum, da modella a presentatrice di successo

Supermodella, conduttrice televisiva, produttrice e imprenditrice tedesco-americana, Heidi Klum è nata il 1° giugno del 1973 a Bergisch Gladbach, in Germania. Ha iniziato la sua carriera all’età di 18 anni, dopo essere stata scoperta da un’agenzia di moda mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia.

La Klum è diventata famosa a livello internazionale quando è apparsa sulle copertine di diverse riviste di moda di alto profilo, come Sports Illustrated Swimsuit Issue. Ha inoltre sfilato per importanti marchi ed è stata uno dei più famosi Angeli di Victoria’s Secret.

Nel 2004 Heidi Klum è diventata la conduttrice e produttrice esecutiva dello show di successo “Project Runway”, che ha contribuito a far conoscere il suo nome anche al grande pubblico. Ha continuato a condurre lo show per 16 stagioni, fino al 2017.

Inoltre, ha presentato anche la versione tedesca di “Germany’s Next Top Model”. Accanto alla sua carriera di modella e conduttrice televisiva, la Klum ha lanciato numerose linee di prodotti di successo, tra cui gioielli, profumi e abbigliamento. È anche autrice di diversi libri di moda e lifestyle.

La supermodella è stata sposata tre volte e ha quattro figli: la maggiore, Leni, è nata nel 2004 dalla relazione con Flavio Briatore. La modella ha poi sposato il il cantante Seal, da cui ha avuto altri tre figli. Nel 2019 Heidi Klum ha sposato con un matrimonio a sorpresa il musicista Tom Kaulitz, di 16 anni più giovane di lei.

Leni Klum, icona della Gen-Z

Leni Klum è nata il 4 maggio 2004 a New York. Nonostante Flavio Briatore fosse il suo padre biologico, Leni è stata cresciuta dalla madre Heidi e da suo marito Seal, che è stato una figura paterna importante nella sua vita. Leni ha seguito le orme della famosa madre ed è entrata nel mondo della moda a soli 16 anni, firmando un contratto con l’agenzia IMG Models.

La giovane modella ha debuttato per la cover del numero di gennaio/febbraio 2021 dell’edizione tedesca di “Vogue” proprio insieme a mamma Heidi.

Leni Klum ha raccontato nell’intervista a Vogue di aver sempre sognato di fare la modella, ma sua mamma Heidi quando era più piccola non glielo ha permesso. «La prima offerta mi è arrivata quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Ricordo che supplicai mia madre, ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto», ha rivelato.

Solo pochi mesi dopo, nell’agosto 2021, Leni Klum ha sfilato a Venezia per l’Alta Moda di Dolce&Gabbana, ed ora è una delle modelle più richieste tra le giovanissime. Leni ha collaborato anche con il brand About You per una linea di abbigliamento. Oltre ad essere testimonial di Intimissimi insieme a sua mamma Heidi da dicembre 2022, Leni Klum è stata protagonista di una campagna per Superga.