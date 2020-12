By

Imprenditore, dirigente sportivo ma, forse, anche molto di più. Scopriamo insieme chi è Flavio Briatore grazie aut ritratto a 360 gradi.

Team manager di Formula 1 e proprietario di alcuni tra i locali più famosi del Pianeta. Flavio Briatore non è solo un imprenditore di successo ma anche e soprattutto una vera e propria icona, simbolo della ricchezza stessa e di come battere, senza sosta ma con grandi risultati, la strada del successo.

Il suo nome in Italia, e non solo, è sinonimo di agio, lusso, spesso anche extralusso. Ma è tutto qui? Solo questo è Flavio Briatore?

Scopriamo insieme un ritratto a 360 gradi di questo asso dell’imprenditoria.

Flavio Briatore età

Figlio di due maestri di scuola elementare, Flavio Briatore ha una sorella più giovane, Rita che fa l’insegnante, e aveva un fratello, Walter, proprietario di una fattoria a Saluzzo, deceduto il 29 novembre 2015.

I suoi studi si concluderanno con il diploma da privatista, giunto dopo aver collezionato ben due bocciature presso l’Istituto Tecnico per Geometri a Cuneo.

Il suo ingresso nel mondo del lavoro è come maestro di sci e gestore di ristoranti per poi arrivare ad aprirne uno suo, a San Giacomo di Roburent, il Tribüla (in piemontese, “tribülé”, letteralmente procedere con fatica, dover superare molti ostacoli). Il locale chiude però poiché gli incassi stentano ad arrivare.

Flavio Briatore si trasforma allora un assicuratore e collabora poi con il finanziere e costruttore edile di Cuneo Attilio Dutto. Una volta morto quest’ultimo (assassinato probabilmente dalla criminalità organizzata), Briatore si trasferisce a Milano e entra nel mondo della borsa. Anche qui i risultati però stentano ad arrivare e Flavio Briatore cambia nuovamente strada, prima cimentandosi nel settore discografico e poi entrando in un illegale giro di bische clandestine e gioco d’azzardo, che lo portano a una latitanza nelle Isole Vergini e al rientro in Italia solo grazie a una amnistia.

Proprio durante la latitanza inizia però la sua collaborazione con il gruppo Benetton e, di ritorno in Italia, inizierà a interessarsi al mondo della Formula 1. E’ qui che arriva finalmente il successo negli anni ’90, portando la Benetton e Briatore ai vertici del settore.

All’inizio del 2000 avviene il passaggio al team Renault ottenendo anche qui svariati successi.

Intanto Flavio Briatore differenzia i suoi interessi, trasformando ad esempio la sua villa di Malindi in Kenya in un lussuosissimo resort, il Lion in The Sun, e creando anche un impero di locali con le famosissime catene del Billionaire e del Twiga.

Flavio Briatore esplora poi anche il settore dei viaggi di lusso, il mondo della tv (interpretando anche il ruolo del boss nella versione italiana del programma televisivo The Apprentice in onda su Cielo) e nell’aprile 2017, pubblica il suo primo libro dal titolo Sulla ricchezza, scritto in collaborazione con il giornalista e scrittore Carmelo Abbate.

Celebri sono però anche le vicende sentimentali di Flavio Briatore, noto come invero e proprio casanova. Tra le sue relazioni più celebri annoveriamo quelle con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm (sua moglie dal 1983 al 1987), Naomi Campebell (1998-2001), la top model tedesca Heidi Klum e, ovviamente, la seconda moglie, Elisabetta Gregoraci con cui è stato sposato dal 2008 al 2017.

Flavio Briatore figli

Nathan Falco, questo il nome dell’unico figlio di Flavio Briatore, nato il 18 marzo 2010 dall’unione con Elisabetta Gregoraci.

In realtà potrebbe trattarsi del secondo genito dell’imprenditore: durante la breve relazione avuta con la top model tedesca Heidi Klum è nata nel 2004 Helene Boshoven “Leni” ma Flavio Briatore ha sempre rifiutato il test del DNA.

Lo stesso imprenditore ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera:

“Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse Seal, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale”

E in effetti questa estate la modella, durante una vacanza in Sardegna, ha pubblicato un selfie che la ritrae con la figlia e con l’ex Flavio Briatore.

Molto più semplici e lineari i rapporti con Nathan Falco, insieme al quale Flavio Briatore pubblica spesso selfie durante vacanze, viaggi in aereo, momenti di svago e chi più ne ha più ne metta, mostrando un rapporto che certo non ha risentito della separazione da mamma Elisabetta. I due decisamente condividono molto.

Flavio Briatore patrimonio

Nel 2014 la rivista Forbes stimava il patrimonio di Flavio Briatore in 200 milioni ma poi, solo tra l’aprile 2016 e lo stesso mese del 2017, l’imprenditore ha fatturato ben 58 milioni di dollari.

Oggi, tra società, proprietà e investimenti vari, dovremmo esser arrivati dunque a 185 milioni di dollari.

Flavio Briatore e Taylor Mega

La modella dalle forme prorompenti classe 1993 sembra essere stata una delle ultime fiamme dell’imprenditore italiano.

La scintilla è scoccata tra i due nell’estate 2018:

“Abbiamo voluto mantenere questa storia privata perché sapevamo che la gente ci avrebbe criticato per la differenza di età. Per non fare male a nessuno, soprattutto a suo figlio, di cui è innamoratissimo.”

Tra i due però sul volgere dell’autunno la fiamma sembrava già spenta, complice forse anche lo zampino della ex di lui, Elisabetta Gregoraci:

“Elisabetta è una persona ancora molto presente e questo ha influito parecchio sulla nostra rottura. – ha spiegato la modella – Pensi che l’ho incrociata qualche giorno fa in un hotel a Milano… Diciamo che non mi ha accolta nel migliore dei modi. Anzi, era molto irritata nel vedermi. Lei è già fidanzata con un’altra persona, e non capisco perché si debba comportare così”

A porre fine alla storia è stato a quanto pare proprio Flavio Briatore.