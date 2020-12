Serena Grandi entrerà al Grande Fratello Vip. La prorompente attrice aveva già fatto parte del cast della seconda edizione del reality. Vista la decisione Mediaset di prolungare il programma, alcuni concorrenti stanno abbandonando lo show ed altri sono pronti a rimpiazzarli.

Serena Faggioli è diventata molto famosa negli anni Ottanta grazie a Tinto Brass che la scelse come protagonista del film “Miranda” (1985). La sua carriera però era iniziata circa una decina di anni prima. Dalla televisione in Emilia Romagna al grande cinema fino al declino, vediamo come è diventata.

Serena Grandi tra alti e bassi torna protagonista

Il suo grande amore è il figlio Edoardo, avuto dall’ex marito Beppe Ercole. Ha ribadito spesso nelle interviste di desiderare una storia sentimentale ma dopo la storia con Luca Iacomoni, di cui si era parlato perché nel 2019 erano scappati da un resort ad Arezzo senza pagare il conto, il nulla.

Tra i nuovi concorrenti della casa più spiata d’Italia c’è anche Samantha De Grenet.

Nom e : Serena Faggioli (in arte Grandi, come il cognome della madre)

: Serena Faggioli (in arte Grandi, come il cognome della madre) Data di nascita : 23 marzo 1958

: 23 marzo 1958 Luogo di nascita : Bologna

: Bologna Età : 62 anni

: 62 anni Segno zodiacale : ariete

: ariete Professione : attrice ed opinionista

: attrice ed opinionista Altezza : 1,70 m

: 1,70 m Peso : 70 kg

: 70 kg Tatuaggi : si, molti, tra cui una statuetta degli Oscar sull’avambraccio sinistro

: si, molti, tra cui una statuetta degli Oscar sull’avambraccio sinistro Profilo Instagram: serena.grandi

Serena ha lavorato con Roberto Benigni, Marco Risi, Marino Girolami, Giorgio Capitani, Carlo Verdone, Luciano Ligabue, Pupi Avati e molti altri ma si parla di un sacco di tempo fa. I più è probabile la ricordino per il suo deplorevole personaggio nel capolavoro del 2013 di Paolo Sorrentino “La Grande Bellezza“. Era lei infatti ad uscire dalla torta di due metri per il sessantacinquesimo compleanno di Jep Gambardella (Tony Servillo).

Serena Grandi entrerà al Grande Fratello Vip

Serena aveva aperto un ristorante in provincia di Rimini, nella sua regione d’origine, dove aveva deciso di tornare dopo una vita passata a Roma. Il nome era La locanda di Miranda (dal titolo del film di Brass) e l’intenzione era quella di dare un futuro al figlio. Dopo la condanna a due anni e due mesi per bancarotta fraudolenta e assenza delle scritture contabili della sua società “Donna Serena s.r.l.“, si è dovuta reinventare un’altra volta. Ricorrerà in appello, non ha intenzione di finire in carcere.

Insomma, Serena Grandi è tutt’altro che noiosa! Cosa combinerà in diretta nazionale su Canale 5 lo sa soltanto lei. Non resta altro da fare se non guardarla.

