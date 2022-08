I costumi interi sono protagonisti della spiaggia. Scegli questi scontati

I saldi sono agli sgoccioli ed in molti negozi si trovano solo poche taglie (quasi mai la nostra) dei capi che ci eravamo segnate mesi fa nella lista dei desideri infinita che ogni donna ha nell’IPhone o nella Moleskine. Vediamo oggi quali costumi interi scontati non dobbiamo farci scappare.

Abbiamo sentito tutte la frase “quando si è giovani si sta bene con tutto”. Ecco, è una delle affermazioni più sciocche in assoluto perché per ogni età e per ogni fisicità ci sono look giusti e sbagliati. Molte ventenni stanno male con bikini striminziti e divinamente con alcuni modelli di costumi interi e lo stesso viceversa vale per donne di cinquant’anni.

Per tutte, però, vale la regola del “risparmiare è sempre meglio” quando si tratta di comprare un bel costume nuovo con i saldi. Scopriamo i modelli migliori.

Costumi interi: su quali puntare con i saldi estivi

Il costume da bagno di Trendyol a fantasia bianca e Azzurra con tocchi di giallo è attualmente in vendita su Zalando a 24,99 euro, scontato del 44%.

Si tratta di un modello con scollatura profonda e schiena scoperta che starà benissimo anche con un paio di shorts in jeans chiaro.

Blu scuro di base e piume bianche su tutto il tessuto per il costume dal taglio sportivo firmato Gottex. Scontato del 40%, costa 83,99 euro.

Completamente bianco, a costine, sgambato e con logo piccolo in strass, è il costume intero firmato Off White che si trova oggi scontato di ben il 50% su Luisa ViaRoma a 172 euro. Questo è indubbiamente uno di quei modelli classici che potremo sfruttare anche l’anno prossimo quindi meglio farci un pensierino.

Altro moto brand è Eres che propone il costume Lilee scontato del 30% (dagli iniziali 500 euro costa 350 euro). Nero, con nastrino incrociato sullo scollo squadrato, è disponibile anche in rosso ed in verde militare.

Ultima idea vede il costume da bagno intero e lucido a balze con spalle scoperte e volant color visone di Asos Design petite, ottima per i post sui social e non solo. Scontato del 60%, il prezzo attuale è di soli 15,25 euro.

Mentre per prolungare le vacanze in città abbiamo visto lo stile spagnolo, ecco che per immaginarsi già nella prossima avventura, o nella beauty farm di fiducia, ci sono questi bellissimi costumi interi. La differenza, come sempre, la farà il nostro sorriso.

