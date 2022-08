Una Vita, il segreto di Liberto viene allo scoperto: Horthensia sotto shock

Anticipazioni Una Vita. Tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 28 agosto al 3 settembre 2022. Liberto rivelerà il suo segreto ad Horthensia

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: ecco cosa succederà questa settimana

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno diventando sempre più contorte e ingarbugliate. In questa nuova settimana di programmazione televisiva succederanno tante vicende, da David, Aurelio a Liberto e Pascual.

David informerà Lolita, Fabiana e Pascual del fatto che Aurelio Quesada sia invischiato nell’impossessarsi dei loro locali. Da un punto di vista sentimentale David sarà sempre più legato alla finta moglie Valeria eppure i due dovranno presto aspettarsi l’arrivo del marito di lei, Rodrigo.

Nel triangolo amoroso fra Valeria, David e Rodrigo si infilerà anche Genoveva con le sue “minacce”, la dark lady offrirà al chimico la possibilità di riavvicinarsi alla moglie e recuperare l’amore perduto, in cambio di qualcosa: la formula del gas nervino da lui scoperta.

Allo stesso tempo la Salmeron sarà impegnata in un’altra storyline, quella della gravidanza. Ebbene sì, Genoveva sarà incinta di Aurelio ma non vorrà portare al termine la gestazione e minaccerà il medico Ignacio affinché la aiuti a porre fine a questa situazione.

Ma la vera novità di questa settimana sarà la lite (nuovamente) di Pascual e Horthensia. Questa volta la lite violenta fra i due spingerà Liberto a rivelare alla parente la verità: Pascual ha aiutato la sua famiglia economicamente. Questa notizia sconvolgerà totalmente Horthensia.

Nel frattempo Felipe continuerà la sua storia d’amore con l’infermiera Dori. Entrambi finalmente ammetteranno di nutrire dei sentimenti reciproci e si lasceranno andare ad un bacio romantico e appassionato.