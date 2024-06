Se stai pianificando delle vacanze estive all’insegna del lusso, ecco 5 tra le mete italiane più esclusive, dalla Costa Smeralda a Forte dei Marmi a Cortina d’Ampezzo.

L’Italia, con tante meravigliose destinazioni di viaggio e strutture ricettive di alto livello, è una delle mete più ambite dai Vip internazionali e da tutti coloro che desiderano concedersi delle vacanze di lusso.

II ogni regione del nostro Paese infatti, oltre alle bellezze artistiche, naturali e paesaggistiche, si trovano hotel e resort di lusso per vacanze all’insegna dell’eleganza, del comfort e di esperienze che restano indimenticabili. In questo articolo ti portiamo alla scoperta di cinque delle migliori destinazioni italiane e delle strutture più esclusive dove trascorrere delle vacanze di lusso.

Vacanze di lusso in Costa Smeralda, una delle mete più amate dai Vip

La Costa Smeralda, meta molto amata dai Vip, è celebre per le sue acque cristalline, le spiagge di sabbia bianca e i suoi panorami spettacolari. Questa destinazione è il luogo ideale per chi vuole trascorrere vacanze all’insegna del lusso e tranquillità, immerso in una natura incontaminata. Tra le strutture luxury, il Cala di Volpe Hotel è uno dei più rinomati per la sua architettura unica, che richiama i villaggi sardi tradizionali, e offre servizi di altissimo livello come SPA, campi da golf e ristoranti gourmet.

Un’altra scelta esclusiva è il Pitrizza Hotel, noto per le sue ville private con piscine a sfioro che si affacciano sul mare. Oltre a rilassarsi nelle strutture alberghiere, i visitatori possono noleggiare una barca a vela o una moto d’acqua ed esplorare le numerose calette nascoste lungo la costa, fare snorkeling nelle acque trasparenti. Ma anche dedicarsi allo shopping a Porto Cervo, famosa per le sue boutique di alta moda e i ristoranti stellati.

Lago di Como, una delle mete per vacanze da sogno

Il Lago di Como, situato in Lombardia, è un delle destinazioni più eleganti e affascinanti d’Italia, molto amata dai Vip di tutto il mondo come George Clooney e sua moglie Amal, che nel 2002 hanno acquistato per 10 milioni di dollari Villa Oleandra a Laglio. Meno di un anno fa, nel luglio 2023, anche i Ferragnez, ormai ex coppia, hanno acquistato la lussuosa Villa Matilda sul Lago di Como, a Pognana Lario. Dopo la separazione si discute sulla titolarità dei 470 metri quadrati suddivisi in 15 stanze, e pare che la villa dovrebbe rimanere a Fedez.

Tornando invece alle località dove trascorrere vacanze di lusso sul Lago di Como, circondati dalle montagne e immersi in un’atmosfera serena e romantica, il Grand Hotel Tremezzo, con le sue viste spettacolari sul lago e la sua SPA di classe mondiale, è una delle scelte migliori.

Un’altra struttura di lusso è Villa d’Este, un palazzo del XVI secolo trasformato in un hotel a cinque stelle, famosa per i suoi giardini lussureggianti e il servizio impeccabile. Tra le attività da considerare durante una vacanza sul Lago di Como ci sono le gite in barca private, le visite alle ville storiche come Villa Carlotta e Villa Balbianello, e le passeggiate nei giardini botanici. La città di Bellagio, conosciuta come la “perla del lago”, è perfetta per una passeggiata tra boutique e caffè eleganti.

Vacanze luxury a Positano, in Costiera Amalfitana

Positano, una delle perle della Costiera Amalfitana, famosa per le sue case color pastello che scendono a cascata verso il mare, è un’altra destinazione ideale per delle vacanze di lusso. Offre infatti diverse opzioni per soggiorni luxury, tra cui ville esclusive con vista sul mare, camere eleganti in hotel a 5 stelle e case vacanze di lusso con terrazze esclusive, Positano vanta hotel a 5 stelle come Le Sirenuse, con le sue camere che offrono un’elegante combinazione di lusso discreto, design raffinato e vista mozzafiato sulla baia.

Il San Pietro di Positano, incastonato nella roccia, è un altro hotel di alta gamma che mette a disposizione degli ospiti una spiaggia privata, ed ha un ristorante stellato Michelin. Oltre a godersi il mare e il sole, i visitatori possono esplorare i sentieri panoramici come il Sentiero degli Dei, visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta e fare shopping nelle boutique artigianali.

Le escursioni in barca verso Capri e le grotte marine sono esperienze imperdibili. Uno degli aspetti più apprezzati delle vacanze di lusso a Positano è la privacy e la sicurezza offerte dalle ville e dagli hotel esclusivi. Potrete godervi la vostra vacanza in tutta tranquillità, immersi nella bellezza della Costiera Amalfitana.

Vacanze di lusso a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, situata sulla splendida Riviera della Versilia in Toscana, è un’altra meta molto ambita per vacanze di lusso, nota per le sue spiagge eleganti dall’atmosfera chic, i suoi servizi di alto livello e gli esclusivi locali notturni. Alcuni degli alberghi più prestigiosi sono l’Hotel Principe Forte dei Marmi, un cinque stelle definito “un’oasi di lusso ed eleganza” da Forbes Travel Guide.

Offre suite spaziose, un centro benessere e una posizione incantevole affacciata sul mare. Il Grand Hotel Imperiale è un hotel di lusso sulla spiaggia, noto per il suo stile italiano con pilastri, tende drappeggiante e lampade ornate: vanta un’atmosfera elegante e una posizione privilegiata.

L’Hotel Augustus poi è un cinque stelle sinonimo di ospitalità e vacanze di lusso in Toscana: offre un Beach Club esclusivo e pacchetti vacanza speciali. Oltre al soggiorno in uno di questi hotel di lusso, Forte dei Marmi offre numerose attività esclusive per gli ospiti più raffinati che la scelgono per le vacanze. È rinomata per le sue boutique di alta moda e gioiellerie di lusso e per i ristoranti stellati.

Da Forte dei Marmi è possibile inoltre fare escursioni in barca ed esplorare la costa toscana su uno yacht privato o una barca a vela di lusso, e giocare a golf su alcuni dei migliori campi della regione, come il Versilia Golf Resort.

Cortina d’Ampezzo, per chi preferisce il lusso in montagna

Conosciuta come la “Regina delle Dolomiti”, Cortina è la meta ideale per chi vuole concedersi una vacanza di lusso in montagna. Vanta infatti una vasta selezione di hotel di lusso e resort esclusivi, perfetti per un soggiorno indimenticabile. Tra questi spiccano il Grand Hotel Savoia, un hotel a 5 stelle appartenente alla Radisson Collection, e il Rosapetra Spa Resort, membro dei Small Luxury Hotels of the World. Questi alloggi offrono servizi come SPA di lusso di primo livello, ristoranti gourmet e camere di design.

La cittadina offre anche una vasta gamma di attività ed esperienze esclusive. In estate ci si può dedicare a escursioni, arrampicate e mountain bike sulle splendide Dolomiti. Cortina è inoltre famosa per il suo lifestyle raffinato e lo shopping di lusso.

Lungo le vie del centro storico si trovano boutique di alta moda come Fendi, Louboutin e Moncler, oltre a gallerie d’arte e caffè eleganti. La cucina di Cortina è un’altra componente fondamentale delle vacanze di lusso. I ristoranti della città offrono piatti gourmet preparati con ingredienti locali di alta qualità, abbinati a vini pregiati delle cantine della regione.