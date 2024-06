Tra nuove canzoni e serate trascorse a guardare le partite di Euro 2024 finalmente è arrivata l’estate: è tempo di organizzare le vacanze e a stilare una lista delle cose da mettere in valigia.

La stagione più attesa finalmente è arrivata: oggi, anzi per essere precisi ieri sera alle 22:51 italiane, è caduto il solstizio d’estate. Le temperature si alzano e le giornate sembrano interminabili, con il sole che splende fino all’ora di cena.

Cambiano in positivo anche il nostro umore, le nostre sensazioni, tra i ricordi delle estati già trascorse e le aspettative per questa estate 2024, appena iniziata. Cosa c’è di più evocativo dell’estate della musica? Ognuno di noi pensando al mare e alle vacanze sente una canzone risuonare in testa: non è estate senza un tormentone, ed a ogni stagione ne accogliamo di nuovi.

Estate 2024, i tormentoni di questa stagione

Tra le canzoni che ascolteremo di più nelle radio e sulle spiagge per l’estate 2024, la sonorità latina di “Sesso e samba” cantata da Toni Effe e Gaia si candida a diventare una delle hit di questa stagione.

Ma non è l’unica: ci sono anche Emma Marrone con “Femme fatale” e i The Kolors con “Karma”, canzone che fa da spot ad uno dei coni gelati più iconici delle estati italiane. E poi tanti duetti, da Fedez ed Emis Killa con “Sexy Shop”, ad Alessandra Amoroso e BigMama con “Mezzo rotto”, a Annalisa e Tananai con “Storie brevi”.

Le notti magiche di Euro 2024

Tra gli eventi più attesi dell’estate 2024 c’è anche il campionato europeo di calcio che si tiene in Germania, e promette di essere un torneo ricco di emozioni e colpi di scena. Le squadre partecipanti, tra cui le grandi favorite come Francia, Italia e Spagna, sono pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo. Certo, la partita di ieri sera contro la Spagna non si è conclusa favorevolmente per la nostra Nazionale, ma speriamo di proseguire il più al lungo possibile il cammino verso la finale del 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.

Le partite di calcio non sono solo uno spettacolo sportivo e un’occasione per ammirare i calciatori più belli di Euro 2024, ma anche un momento di aggregazione per tifosi e appassionati, che possono vivere l’entusiasmo del calcio anche sulle spiagge e negli spazi allestiti da ristoranti e pizzerie nelle località turistiche.

Estate 2024: i preparativi per le vacanze

Altro aspetto tipico dell’estate è l’organizzazione delle vacanze: molti italiani hanno già prenotato, altri sono ancora alla ricerca di idee e ispirazioni, e si affideranno ai last minute. Le esigenze e anche le destinazioni variano a seconda che si tratti di una vacanza in famiglia, di un viaggio da single o di un’avventura con il proprio amico a quattro zampe.

Per chi viaggia con i bambini è essenziale scegliere mete che offrano divertimento e sicurezza: ad esempio la Riviera Romagnola con le sue spiagge attrezzate, i parchi divertimento e le strutture family-friendly. O il Lago di Garda, perfetto per una vacanza che offre tante attività all’aria aperta per i bambini e relax per i genitori.

I single alla ricerca di nuove esperienze e incontri, invece, possono optare per destinazioni più dinamiche e cosmopolite: Ibiza, con le sue spiagge e i locali notturni, è una meta perfetta per chi cerca il divertimento e la movida. Anche città come Barcellona o Berlino, con le loro vibranti scene culturali, offrono infinite possibilità di socializzare. Per i single alla ricerca di riposo, l’ideale sono le isole greche come Mykonos e Santorini, ma anche le Eolie o l’Elba, con le loro spiagge paradisiache e le atmosfere rilassanti.

Chi per l’estate 2024 decide di mettersi in viaggio con il proprio cane deve scegliere la destinazione con molta cura e attenzione. Fortunatamente ci sono molte opzioni per vacanze pet-friendly: l’Emilia Romagna, con le sue spiagge per chi vuole portare Fido in vacanza, è tra le scelte migliori. Anche la Toscana, la Liguria, le Marche e la Sardegna dispongono di tantissime spiagge adeguatamente attrezzate per i cani. Tra le mete all’estero è la Croazia a distinguersi per la sua accoglienza ai cani, con molte spiagge e hotel che accolgono i nostri amici a quattro zampe.

Cosa mettere in valigia per una vacanza al mare

Una volta decisa la destinazione, bisogna iniziare a organizzare la valigia per le vacanze. Iniziare a stilare una lista dei capi e degli accessori da portare in vacanza con un po’ di anticipo ti aiuterà a goderti al meglio il tuo viaggio. Facciamo un piccolo check delle cose da mettere in valigia sia per una vacanza al mare che per un soggiorno in montagna.

Se la tua destinazione è il mare, la prima cosa a cui pensare sono i costumi da bagno. Portane con te almeno tre o quattro, scegliendoli tra i costumi di tendenza per l’estate 2024, in modo da poterli alternare. Metti in valigia anche qualche pareo e copricostume, super pratici per andare dalla spiaggia al bar o al ristorante. Qualche vestitino estivo, gonne, shorts, T-shirt e canottiere per giornate casual, e un paio di outfit più eleganti per cene o serate fuori. Non dimenticare la biancheria intima in quantità sufficiente per tutta la durata del soggiorno. E naturalmente sandali e infradito, comodi per la spiaggia e per passeggiate sul lungomare. Prepara anche la borsa da spiaggia con un telo mare, occhiali da sole e cappello per proteggerti dai raggi UV.

Estate 2024, cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna

Se la meta delle tue vacanze è una località montana, metti in valigia sia magliette a manica corta che lunga, felpe e maglioni. Vestirti a strati ti permetterà di adattarti alle variazioni di temperatura. Indispensabile anche una giacca a vento, un paio di pantaloni e di scarpe da trekking. Sono fondamentali per le escursioni, come le calze tecniche, per evitare vesciche durante le camminate. Aggiungi anche un paio di outfit più chic per le cene fuori.

Non dimenticare cappello e guanti: anche in estate, le temperature in montagna possono essere basse. Metti nella borsa o nello zaino da escursione anche un paio di occhiali da sole con protezione UV. E poi una borraccia, meglio se termica, mappe o GPS per orientarti sui sentieri

In entrambi i casi porta con te anche un libro o un E-reader per i momenti di relax. Ricorda di prendere auricolari o cuffie per ascoltare musica o podcast, un caricabatterie portatile per mantenere i tuoi dispositivi sempre carichi.

Se vai al mare, puoi mettere nello zaino dei giochi da spiaggia come racchettoni, pallone, o frisbee. In montagna invece può esserti utile una torcia elettrica per eventuali escursioni serali o emergenze, e un binocolo per ammirare la fauna selvatica. Non dimenticare poi il beauty case per le vacanze, che deve contenere tutto il necessario per la cura della pelle e dei capelli in vacanza. Qualunque siano i tuoi progetti per questa estate 2024, sarà sicuramente una stagione indimenticabile, piena di avventure e relax. Buone ferie a tutti!