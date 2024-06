Fino al 14 luglio 2024 sono in corso i Campionati Europei di calcio 2024: dagli italiani Calafiori e Scamacca al francese Olivier Giroud, ecco chi sono i calciatori più belli.

Ai Campionati Europei di calcio 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania, moltissimi occhi sono puntati non solo sulle prestazioni dei calciatori in campo, ma anche sul loro aspetto fisico e sul loro stile fuori dal campo.

Gli Europei sono un palcoscenico prestigioso che richiama l’attenzione di milioni di tifosi (e tifose) in tutto il mondo, e spesso i giocatori più attraenti diventano altrettanto popolari quanto quelli più talentuosi. Noi di chedonna.it abbiamo selezionato gli Europei che ci piacciono di più: alcuni dei calciatori che si candidano ad essere tra i più belli di questa edizione di UEFA Euro 2024.

I calciatori più belli degli Europei 2024

Oltre alle loro abilità calcistiche, l’aspetto fisico e lo stile dei calciatori giocano un ruolo sempre più importante nella loro popolarità e nel loro appeal mediatico. Molti brand di moda e prodotti di bellezza scelgono questi atleti come testimonial, per la loro immagine e per il fascino che esercitano.

Ecco una lista di 10 tra i giocatori più belli e carismatici presenti agli Europei 2024.

1) Riccardo Calafiori tra i calciatori più belli degli Europei 2024

Romano, classe 2002, 86 kg di peso per 188 cm di altezza, Riccardo Calafiori, già soprannominato il “nuovo Cabrini”, è difensore del Bologna e della nazionale italiana ed è uno dei calciatori più belli degli Europei 2024. Si sa che è fidanzato con una ragazza di nome Benedetta, che gli ha stampato un bacio in diretta TV dopo la doppietta segnata alla Juventus durante una partita in casa.

I due ragazzi sono molto affiatati: entrambi si sono fatti tatuare la frase giapponese “Koi no Yokan” che significa “sentimento d’amore”. L’estate scorsa, durante la loro prima vacanza insieme tra Ponza e Ventotene, hanno condiviso sui social alcuni scatti. Quest’anno, invece, prima della convocazione di Calafiori per gli Europei, hanno trascorso qualche giorno a Sharm-El-Sheik.

2) Jude Bellingham (Inghilterra)

Classe 2003, Jude Bellingham è il centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese, con cui è diventato vicecampione d’Europa nel 2021. È alto 186 cm e pesa 75 kg. Bellingham ha un account Instagram con oltre 33 milioni di follower, dove condivide aggiornamenti sulla sua carriera e collaborazioni con brand come Adidas e Lucozade.

Bellingham ha sempre mantenuto un profilo discreto circa la sua vita privata. Soprannominato Belligol, ha avuto una relazione con la modella inglese Asantewa Chitty, più grande di lui. Recentemente, però, sembra essersi legato alla bellissima modella e imprenditrice olandese Laura Celia Valk, di 5 anni più grande.

3) Olivier Giroud (Francia) uno dei calciatori più belli degli Europei 2024

Olivier Giroud, nato il 30 settembre 1986 a Chambéry, gioca come attaccante per il Milan e la nazionale francese. Con i suoi 192 cm è uno dei calciatori più alti di Euro 2024, oltre che tra i più belli. Dal 2011, dopo diversi anni di fidanzamento, Giroud è sposato con Jennifer. La coppia è finita sotto i riflettori nel 2014 quando si è diffusa la voce di un tradimento del marito, allora attaccante dell’Arsenal, fotografato in un hotel con la modella Celia Kay.

Questo episodio ha messo a dura prova il matrimonio, ma la coppia è riuscita a superare la crisi grazie al sostegno reciproco. Dopo le scuse pubbliche dell’attaccante, Giroud e la moglie sono rimasti insieme e hanno allargato la famiglia. Nel 2013 era nata la prima figlia Jade, poi nel 2016 e nel 2018 sono arrivati Evan e Aaron. La famiglia ora vive una vita serena nel suo nido familiare, lontano dai riflettori.

4) Kylian Mbappé (Francia)

Il fuoriclasse francese è considerato uno dei calciatori più belli e di successo al mondo, oltre che di questa edizione degli Europei. Alto 178 cm, Kylian Mbappé è nato a Parigi il 20 dicembre 1998 da genitori immigrati: suo padre, Wilfried, è originario del Camerun, mentre sua madre, Fayza Lamari, ha origini algerine.

Cresciuto nel sobborgo parigino di Bondy, Mbappé ha sviluppato fin da piccolo una grande passione per il calcio, grazie anche all’influenza dei suoi genitori, entrambi sportivi, ed ha vinto numerosi titoli con il Paris Saint-Germain. Il suo stile di gioco esplosivo e la sua avvenenza hanno conquistato i cuori di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Le relazioni sentimentali di Mbappé sono state spesso al centro dell’attenzione mediatica, ma il calciatore ha sempre preferito mantenere la riservatezza su questo aspetto della sua vita. Al Festival di Cannes 2022, al quale entrambi partecipavano come ospiti, Kylian Mbappé ha conosciuto Ines Rau, una modella transgender di origini nordafricane, con la quale ha avuto una relazione.

Ines, di otto anni più grande di lui, ha prestato il volto a importanti campagne per Vogue ed è stata testimonial di brand come Balmain e L’Oréal, ma sopratutto è stata la prima modella transgender a essere apparsa sulle pagine di Playboy. All’inizio del 2023 però loro relazione è finita. Ora Mbappé è legato sentimentalmente alla modella Stephanie Rose Bertram, ex compagna del calciatore Van der Wiel, con cui ha avuto due figlie. I due sono stati avvistati insieme la prima volta a inizio 2023, a New York.

5) Gianluca Scamacca, altro giocatore italiano tra i calciatori più belli degli Europei 2024

Alto 1,95 cm, nato a Roma il primo gennaio 1999, Gianluca Scamacca è un attaccante dell’Atalanta e della nazionale italiana, ed è indubbiamente tra i calciatori più belli degli Europei 2024.

Dal 2020 è legato sentimentalmente a Flaminia Appolloni, responsabile commerciale presso un’azienda di eventi, serate e congressi, che sul suo profilo Instagram condivide momenti di vita quotidiana, viaggi, esperienze con le amiche e, naturalmente, con l’amore della sua vita.

6) Antoine Griezmann (Francia)

Classe 1991, alto 176 cm per 67 kg di peso, Antoine Griezmann è attaccante o centrocampista dell’Atlético Madrid e della nazionale francese, di cui è vice-capitano e con cui è diventato campione del mondo nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022 e ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.

Nel 2017, Griezmann ha sposato la sua compagna di lunga data, Erika Choperena, una bellissima donna di origine spagnola. La coppia ha tre figli: Mia, nata nell’aprile 2016, Amaro, nato nell’aprile 2019, e Alba, nata nell’aprile 2021 .

Curiosamente, tutti i loro figli sono nati l’8 aprile, una coincidenza davvero unica. Antoine Griezmann è molto legato alla sua famiglia e spesso condivide momenti felici con la moglie e i figli sui social media. Nonostante la fama e il successo, ha mantenuto un forte legame con le sue radici e valori familiari.

7) Kenan Yildiz (Turchia)

Nato a Ratisbona, in Germania, il 4 maggio 2005 da padre turco e madre tedesca, Kenan Yildiz ha scelto la nazionalità sportiva paterna. Alto 187 cm per 77 kg di peso, gioca come attaccante della Juventus, della Juventus Next Gen, della nazionale turca e della nazionale Under-21 turca.

Data la giovanissima età, della sua vita privata si sa pochissimo: pare che sia fidanzato con la popstar americana Madison Beer, ma nessuno dei due ha confermato o smentito la relazione.

8) Rasmus Nissen Kristensen (Danimarca)

Nato l’11 luglio a Brande, Rasmus Nissen Kristensen (187 cm) è un difensore della Roma di Daniele De Rossi, in prestito dal Leeds Utd, e della nazionale danese. Biondo, capelli rasati, è uno dei calciatori più belli degli Europei 2024 ed ha il calcio nel sangue: è cugino di Leon Jessen e nipote di Sigurd Kristensen, entrambi ex calciatori.

È fidanzato con la bellissima Frederikke, ma la coppia è molto riservata e non ama farsi notare sui social.

9) Leroy Sané (Germania), il figlio d’arte tra i calciatori più belli degli Europei 2024

L’esterno offensivo tedesco, alto 183 cm, è stato spesso definito come uno dei calciatori più belli degli Europei di calcio 2024. Nato nel 1996, Leroy Sané gioca come ala destra per il Bayern Monaco dal 2020. È figlio d’arte: suo padre, Souleyman Sané, è un ex calciatore con 55 presenze all’attivo con la nazionale senegalese.

La mamma Regina Weber, è un ex campionessa di ginnastica ritmica tedesca: Sané possiede la doppia cittadinanza tedesca e francese. È sposato con la modella Candice Brook, definita la sosia di Rihanna: la coppia ha tre figli piccoli. Attualmente lei ha scelto di vivere con i bambini a Londra perché ha trovato difficile vivere a Monaco, quindi Sané fa la spola tra le due città per vedere la sua famiglia quando non è impegnato in campo.

10) Marcus Thuram (Francia)

Attaccante dell’Inter e della nazionale francese, il figlio dell’ex campione Lilian Thuram, nato il 6 agosto 1997, è stato definito uno dei calciatori più belli degli Europei 2024 per il suo fascino e il suo fisico scolpito: è alto 192 cm per 90 kg di peso.

Della vita privata di Marcus Thuram non si sa molto, anzi quasi nulla. Utilizza il suo account Instagram solitamente solo per condividere ciò che riguarda la sua carriera da calciatore. Non si sa se abbia una fidanzata oppure no. Sicuramente non è sposato e non ha figli.

Il talento è tutto, ma è innegabile che agli Europei di calcio 2024 i calciatori più belli attirino l’interesse dei media e dei fan, contribuendo alla popolarità dello sport. Gli Europei non solo metteranno in mostra la bravura dei migliori giocatori del continente, ma anche il loro stile e la loro immagine, alimentando il fascino e l’appeal di questo sport a livello globale.