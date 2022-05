Julia Roberts porta il suo stile indiscusso over 50 a Cannes. Copiamola!

Julia Roberts porta il suo personale stile al Festival di Cannes come madrina del Trophée Chopard! Con più di 50 anni l’attrice si mostra in forma smagliante e non abbandona mai il suo gusto in fatto di fashion! Ecco come copiare il look over 50 di Julia Roberts!

Il Festival di Cannes non è solo una delle occasioni più importanti dell’anno per il cinema d’autore, ma è anche uno degli eventi più attesi da tutto il mondo della moda. Tutti gli invitati cammineranno sul red carpet più discusso del momento indossando abiti sfarzosi e portando il proprio personale senso della moda. Una delle donne più attese sul red carpet di Cannes è stata Julia Roberts, che ha presenziato come madrina del Trophée Chopard. Ma non è questo l’unico motivo per cui tutti aspettavano di vedere Julia Robers.

L’attrice americana è decisamente una delle icone di stile più amate di sempre. Dai look trendy degli anni ’90, a quelli che hanno destato scalpore negli anni 2000, a quelli contemporanei, in cui si mostra smagliante più che mai.

Più volte l’attrice ha camminate su red carpet importanti a pieni nudi, o ha utilizzato i propri look per comunicare un personale pensiero.

Insomma, Julia Roberts è senza dubbio un’icona della moda, che anno dopo anno è in grado di mostrare il suo lato fashion, unico e personale.

Ma con 55 anni di età Julia Roberts è amata da tutti non solo per i suoi outfit ufficiali che porta con eleganza sui red carpet, ma soprattutto per lo stile di tutti i giorni.

Vediamo insieme gli outfit street style di Julia Roberts e copiamo i suoi look over 50!

Julia Roberts e il suo look over 50 tutto da copiare: jeans e clogs di giorno, blazer e pantaloni di pelle con tacco la sera!

L’attrice protagonista di Pretty Woman è stata osannata da tutti per il look indossato al Festival di Cannes, composto da una tuta intera che assomigliava ad uno smoking maschile, firmato Louis Vuitton, e un sandalo nero con tacco a spillo. Un mix di stile androgino, sensualità e femminilità.

Ciò che la rende icona della moda è il suo personale stile d’abbigliamento che mostra ogni giorno. Sempre attenta alle tendenze, Julia Roberts mostra i suoi look over 50 con semplicità ed eleganza, e per questo motivo dobbiamo copiarla. Vediamo insieme i look all day più amati da Julia Roberts:

blazer, t-shirt e jeans mom-fit : non c’è niente di meglio un look composto da t-shirt bianca e jeans mom-fit, chiuso da una giacca blazer nera. Semplice ma chic, look perfetto dal giorno alla sera.

: non c’è niente di meglio un look composto da t-shirt bianca e jeans mom-fit, chiuso da una giacca blazer nera. Semplice ma chic, look perfetto dal giorno alla sera. camicia, skinny jeans e clogs : spesso Julia Roberts viene paparazzata durante le sue giornate, e nei suoi look non mancano mai le clogs, ossia le scarpe modello zoccolo olandese. L’attrice indossa queste scarpe di tendenza con camicia oversize e jeans skinny.

: spesso Julia Roberts viene paparazzata durante le sue giornate, e nei suoi look non mancano mai le clogs, ossia le scarpe modello zoccolo olandese. L’attrice indossa queste scarpe di tendenza con camicia oversize e jeans skinny. tailleur colorato : tendenza del momento è il tailleur colorato. Julia Roberts lo indossa con t-shirt stampata e tacco a spillo.

: tendenza del momento è il tailleur colorato. Julia Roberts lo indossa con t-shirt stampata e tacco a spillo. rock’n’roll: l’attrice ha sfoggiato con stile un look rock’n’roll, composto da giacca nera, t-shirt stampata, pantalone di eco pelle aderente e tacco a spillo. Un look over 50 tutto da copiare! A proposito, Per l’estate e al mare avrai bisogno di questi accessori trendy, firmati Zara!

Termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella firmata CheDonna che ha visto come protagonista il look tutto da copiare di Julia Roberts.

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le news in fatto di moda, società e molto altro!