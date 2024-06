In estate è meglio scegliere un mascara a lunga durata, che resista al sudore e all’acqua senza sbavare o scolorire: ecco i migliori del 2024.

Il mascara è uno degli alleati più preziosi nel make-up di ogni donna, per ottenere ciglia più voluminose, lunghe o definite ed esaltare lo sguardo. Ma cosa succede in estate, quando le temperature aumentano e l’umidità si fa sentire?

È qui che entra in gioco il mascara a lunga durata. In questo articolo ne esploreremo i segreti, ti spiegheremo come utilizzarlo al meglio per ottenere risultati impeccabili, e ti sveleremo anche i mascara a lunga durata delle migliori marche da mettere nel tuo beauty case.

Com’è formulato il mascara a lunga durata?

Il mascara a lunga durata, spesso indicato anche come mascara long lasting o waterproof, è appositamente formulato per resistere a condizioni che normalmente comprometterebbero il trucco degli occhi, come il sudore, l’acqua e l’umidità.

Questi mascara infatti contengono polimeri e cere che creano una barriera resistente intorno alle ciglia, evitando sbavature e mantenendo il colore intenso per molte ore.

Perché utilizzare un mascara long lasting in estate

Il clima più caldo e umido dell’estate può causare problemi ai prodotti di make-up tradizionali: il sudore, inevitabile, e l’umidità possono far colare facilmente il trucco. Il mascara a lunga durata è progettato per resistere a queste condizioni, garantendo che le ciglia rimangano perfettamente curate tutto il giorno. La bella stagione, poi è il momento delle attività all’aperto, che si tratti di una giornata in spiaggia, di una piscina o di un’escursione. Un mascara resistente all’acqua assicura che tu possa goderti queste attività senza preoccuparti di sbavature o di dover riapplicare il prodotto continuamente.

Il mascara a lunga durata, come dice il nome stesso, è formulato per durare molte ore, anche in condizioni estreme. Questo significa che non dovrai preoccuparti di ritocchi frequenti, e manterrai uno sguardo impeccabile dalla mattina alla sera.

Ma i vantaggi non finiscono qui: i mascara waterproof tendono a essere meno irritanti, poiché non colano negli occhi e non causano fastidi e solo ideali durante l’estate, quando gli occhi possono diventare più sensibili a causa di allergie stagionali o dell’esposizione prolungata al sole. Le sue caratteristiche, inoltre, lo rendono ideale per un trucco da sposa impeccabile, resistente e che mantenga le ciglia perfette senza sbavature per tutta la giornata.

I migliori mascara a lunga durata del 2024

È importante selezionare con cura i migliori mascara che offrono una lunga durata per garantire ciglia favolose per tutto il giorno. Assicurati di preferire prodotti di qualità che mantengano la loro intensità nel tempo. Ecco alcuni dei migliori mascara a lunga durata del 2024.

Chanel Le Volume Révolutionnaire

Chanel promette fino a 24 ore di tenuta con questo mascara nero intenso. La sua texture cremosa e la spazzola sferica avvolgono ogni ciglia in modo uniforme.

Lancôme ha rinnovato il suo mascara iconico con una formula SoftSculpt™ che assicura una tenuta fino a 24 ore. Contiene Provitamina B5 per rinforzare e proteggere le ciglia.

Dior Beauty propone un mascara waterproof e incurvante con una texture setosa che avvolge ogni ciglia per un effetto curl intenso e duraturo. Le ciglia saranno allungate, definite e resistenti per tutta la giornata.

Lash Clash Waterproof di Yves Saint Laurent

Lash Clash Waterproof è il nuovo iconico mascara volumizzante di Yves Saint Laurent. Questo rivoluzionario prodotto resiste all’acqua, al calore, all’umidità e alle sbavature, garantendo uno sguardo intenso e duraturo.

Con una speciale spazzola a doppia setola, questo mascara di L’Oréal separa perfettamente le ciglia dall’interno all’esterno. Offre un look naturale e una lunga tenuta.

Con una speciale spazzola a doppia setola, questo mascara di L’Oréal separa perfettamente le ciglia dall’interno all’esterno. Offre un look naturale e una lunga tenuta. Mascara Too Faced Better Than Sex Waterproof

Maybelline Lash Sensational Sky High

Questo mascara a lunga durata di Maybelline, più economico rispetto a quelli delle altre marche, è un best-seller per un motivo: la sua spazzola sottile e il tubo allungato permettono di catturare ogni ciglia, per un effetto di volume e allungamento.

Come scegliere e applicare il mascara a lunga durata

Quando decidi di acquistare un mascara a lunga durata, devi considerare i seguenti aspetti:

Formula: opta per un mascara che sia specificamente etichettato come waterproof o a lunga durata. Leggi le recensioni per assicurarti che il prodotto tenga fede alle sue promesse.

opta per un mascara che sia specificamente etichettato come waterproof o a lunga durata. Leggi le recensioni per assicurarti che il prodotto tenga fede alle sue promesse. Spazzolino: la forma dello spazzolino può influenzare l’applicazione. Uno spazzolino curvo può aiutare a sollevare e curvare le ciglia, mentre uno diritto può offrire una maggiore definizione.

la forma dello spazzolino può influenzare l’applicazione. Uno spazzolino curvo può aiutare a sollevare e curvare le ciglia, mentre uno diritto può offrire una maggiore definizione. Ingredienti: cerca prodotti con ingredienti nutrienti come la vitamina E o l’olio di jojoba, che aiutano a mantenere le ciglia sane.

Come applicare il mascara per un risultato perfetto? Per prima cosa assicurati che le ciglia siano pulite e asciutte. Puoi usare un piegaciglia per dare alle ciglia una curvatura naturale, migliorando l’effetto del mascara. Applicalo iniziando dalla radice: posiziona lo spazzolino alla base delle ciglia e muovilo leggermente a zig-zag mentre procedi verso le punte.

Questo aiuta a distribuire uniformemente il prodotto e a prevenire grumi. Per ottenere un maggiore volume, applica più strati di mascara. Assicurati di lasciare asciugare ogni strato per qualche secondo prima di applicare il successivo. Per le ciglia inferiori, usa la punta dello spazzolino o un mascara specifico per ciglia inferiori, che ha un applicatore più piccolo per una maggiore precisione.

Per rimuovere il mascara a lunga durata avrai bisogno di uno struccante specifico. Utilizza uno struccante bifasico o un olio detergente, applicandolo su un dischetto di cotone e lasciandolo agire sulle ciglia per qualche secondo prima di rimuovere delicatamente il prodotto.

Scegliendo il prodotto giusto e applicandolo correttamente, potrai godere di ciglia perfette e definite per tutta la giornata, senza preoccupazioni. Investire in un buon mascara a lunga durata significa prepararsi al meglio per affrontare l’estate con stile e sicurezza!