Ti sveliamo il segreto per togliere il mascara waterproof senza impazzire!

Togliere il mascara waterproof può essere un vero e proprio incubo se abbiamo la pelle delicata, ma c’è una tecnica infallibile!

Il trucco waterproof è uno degli alleati più preziosi del make up estivo ma, a causa della sua particolare formulazione risulta davvero difficoltoso da eliminare dalla pelle. Il mascara, in particolare, può richiedere davvero molto tempo e molti sforzi per essere struccato.

Partiamo subito dall’elencare quali sono le tecniche e i prodotti sbagliati per eliminare il mascara waterproof dalle ciglia.

L’errore peggiore che si possa fare è tentare di eliminare questo cosmetico utilizzando acqua e sapone. Si tratta di un approccio che a volte siamo costrette a utilizzare perché siamo rimaste a corto di struccanti e altri detergenti specifici per il viso, ma che serve davvero a poco.

Come dice il nome, infatti, i prodotti waterproof o water resistant sono formulati in maniera da non sciogliersi a contatto con l’acqua.

Questo significa che otterremo un unico risultato: avvertiremo del bruciore e, a furia di sfregare, probabilmente irriteremo la delicatissima pelle del contorno occhi.

Anche utilizzare lo shampoo per bambini è inutile, sempre per lo stesso motivo: si tratta di un detergente a base acquosa che, anche se non fa bruciare gli occhi, non riesce a rimuovere i cosmetici waterproof.

Come togliere il mascara waterproof a costo zero e in pochi istanti?

Quando si tratta di prodotti cosmetici esiste una regola generale che probabilmente conosciamo bene ma che non abbiamo mai pensato di tenere in considerazione quando si tratta di demaquillage.

I prodotti per il corpo e i cosmetici possono essere a base acquosa o a base oleosa. Questo significa che i solventi efficaci su di essi devono contenere le stesse sostanze.

In pratica, un prodotto a base d’acqua si scioglie con l’acqua, un prodotto a base oleosa si scioglie con l’olio.

Dal momento che sono formulati per non sciogliersi a contatto con l’acqua, tutti i cosmetici waterproof sono a base d’olio. Ne consegue che l’unico modo per struccarli in maniera semplice ed efficace è utilizzare prodotti oleosi.

Questo significa che se non disponiamo di detergenti specifici, di acque micellari o di altri detergenti bifasici possiamo utilizzare una serie di prodotti che abbiamo comunemente in casa e che contengono grandi quantitativi di oli.

I prodotti naturali che possiamo utilizzare sono:

olio d’oliva, di semi o di girasole

olio di mandorle dolci, di cocco o di agave

creme idratanti molto grasse, come quelle che dovremmo usare d’inverno

balsamo o maschere nutrienti per capelli.

Tutti questi prodotti possono essere utilizzati per effettuare un demaquillage in due fasi, che cioè prevede due tipi di detersione.

La prima fase consiste nell’applicare il prodotto oleoso sugli occhi e massaggiare delicatamente dall’attaccatura delle ciglia verso il basso. Il consiglio è di non sfregare con movimenti orizzontali per non rischiare di strappare le ciglia.

Dopo alcuni secondi si vedrà il mascara cominciare a sciogliersi, a quel punto si dovrà continuare a massaggiare, magari aggiungendo altro prodotto oleoso, fino a che non si avrà l’impressione di aver eliminato la maggior parte del mascara. Basteranno davvero pochissimi secondi e il procedimento non risulterà irritante per gli occhi!

A questo punto si dovrà procedere alla seconda fase, che si basa sulla detersione con prodotti schiumogeni. In pratica bisognerà rimuovere i prodotti grassi e i residui di make up utilizzando un banale sapone che faccia schiuma.

Potrebbe essere il momento perfetto per ricorrere allo shampoo per bambini che non brucia gli occhi, perché ora sarà in grado di eliminare i residui oleosi già ben sciolti.

L’alternativa consiste nell’utilizzare pochissimo sapone liquido o bagnoschiuma ben diluito, cioè utilizzato sui polpastrelli bagnati. Continuando a insaponare dall’attaccatura delle ciglia verso il basso si riuscirà a rimuovere gran parte dell’olio e dei residui di mascara.

Per evitare di far bruciare eccessivamente gli occhi si potrà utilizzare un fazzoletto di carta leggermente inumidito per assorbire gran parte dell’acqua saponata, quindi procedere a risciacquare abbondantemente e continuare a tamponare senza aprire gli occhi. Fatto!