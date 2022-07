Per questo hobby poco royal il Principe George deve avere sempre l’approvazione del nonno!

By

Il Principe George ha un hobby molto poco royal per cui deve avere sempre l’approvazione del nonno, come tutti i bimbi del mondo!

Quando si pensa alla famiglia reale si immagina sempre che i principini siano bambini super viziati e sempre pronti a fare richieste difficili da soddisfare. Fortunatamente le cose non stanno sempre così e addirittura George, da sempre considerato un “bambino difficile” in realtà è un bimbo come tutti gli altri!

Quando era molto piccolo il primo figlio di William e Kate è stato spesso immortalato dai fotografi con un’espressione di disgusto. “Odio i poveri” era diventato addirittura la frase più celebre con cui si costruivano divertentissimi meme sul giovane principe.

Le cose però sono cambiate: William e Kate hanno deciso di dare ai propri figli un’educazione normale. I bambini Cambridge infatti vengono cresciuti come avrebbe voluto Lady Diana e soprattutto come desidera Kate.

La Duchessa infatti è stata una delle prime cittadine britanniche non nobili a sposare un membro importante della Famiglia Reale Britannica. Essendo una ragazza di origini borghesi, nata in una famiglia di comuni lavoratori, Kare Middleton fa di tutto perché i suoi figli abbiano abitudini da bambini normali.

Anche gli hobby dei principini sono apparentemente molto poco reali, e pare che Nonno Carlo sia assolutamente entusiasta!

Il Principe George e l’hobby per cui è sempre controllato dal nonno (e dalla Regina)

Come tutte le famiglie che compongono la Royal Family inglese, anche i Cambridge posseggono più residenze. William e Kate sono molto legati alla loro casa di Anmer Hall, quella dove hanno trascorso il primissimo periodo del loro matrimonio.

In quella casa nacque George e William trascorse un periodo molto difficile, durante il quale fu costretto molto spesso a mentire a Kate.

Successivamente i Cambridge si spostarono nell’imponente Kensington Palace, lo stesso palazzo dove Diana visse per molto tempo e dove esattamente un anno fa è stata eretta la prima statua dedicata a lei.

Oggi William e Kate sono stati costretti a trasferirsi di nuovo per stare più vicini alla Regina. I Cambridge attualmente abitano a Windsor, dove Elisabetta II si è trasferita fin dall’inizio della Pandemia. Più precisamente sono andati ad abitare nel piccolissimo Adelaide Cottage, dove ci sono solo 4 camere da letto e non c’è bisogno di ricorrere all’aiuto dei camerieri per gestire la casa.

Nonostante tutti i trasferimenti, però, la casa di Anmer Hall è quella a cui Kate e più legata e proprio qui i bambini tornano ogni estate per le vacanze. Nel grande giardino di Anmer Hall i principini Cambridge hanno anche modo di dedicarsi a uno dei loro hobby preferiti: il giardinaggio.

Sembra infatti che George e Charlotte abbiano ognuno un piccolo set di attrezzi da giardinaggio e che coltivino le loro verdure, tra cui zucchine, lattughe e fragole.

William e Kate in inviano sempre a nonno Carlo le fotografie dei lavori di George e Charlotte perché i bambini ricevano i consigli e l’approvazione del nonno. Carlo infatti è da sempre appassionato di coltivazione ed è un vero esperto di orto e di fiori!

Anche la Regina, che adora trascorrere il tempo libero in campagna e a contatto con gli animali, riceve tante foto dai nipotini e di tanto in tanto dà i suoi consigli di esperta.

Probabilmente George ha ereditato proprio dal nonno e dalla bisnonna la passione per i lavori “sporchi”: qualche tempo fa, infatti, Kate ha rivelato che durante le vacanze estive George ha passato il tempo a spostare mangime per gli animali in una fattoria.

Non si è affatto trattato di una punizione! Al contrario, pare che George fosse entusiasta all’idea e che i suoi genitori gli abbiano dato il permesso di lavorare a contatto con la terra e gli animali. Inutile dire che il Principe Carlo sarà entusiasta (forse la Regina un po’ meno!).