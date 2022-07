Niente décolleté, ecco quattro modi di portare un mini abito d’estate

Per chi ha un fidanzato più basso questa è la normalità ma per tutte le altre dovrebbe essere una vera gioia. Sì perché oggi i mini dress che spopolano sui social e nelle stradine al mare d’estate si portano con calzature comode. Vediamo quali scegliere.



Nell’attesa di tornare a sfoggiare tacchi stratosferici, possiamo uscire rilassate con stivaletti e sneakers d’ordinanza.



Il match “abitino e sandalo con tacco sottile o décolleté” è superato. Per un look giovane e fresco meglio puntare su questi abbinamenti.

Ecco con cosa è bene portare un abito corto nell’estate in corso

La prima idea consiste in un abito mini in pizzo (bianco, beige o in un rosa freddo) che abbia spalline sottili – deve essere molto femminile – da mettere con anfibi neri o stivali simili con suola carrarmato.

Ovvio che questo outfit sarebbe meglio metterlo per un aperitivo e non per andare in spiaggia ma il messaggio è chiaro.

La seconda alternativa è la nostra amata ciabattina flat. Ormai sdoganata anche per la sera, magari non farà impazzire di felicità le più basse tra noi ma il senso è che bisogna prediligerla a qualsiasi tacco.

Con uno stivale anni Settanta non si sbaglia mai. Stiamo alla larga dai modelli texani, concessi solo nell’isola di Ibiza. Sì deciso alla pelle naturale, cuoio ed alle gradazioni pastello viste sui modelli stringati ma stare alla larga dal nero, per quello ci sarà tempo in autunno. Con una cintura stretta in vita coordinata, il successo del post Instagram è assicurato.

Con le espadrillas si tornerà bambine. Le Manebì slippers, ad esempio, (attualmente scontate ad 87 euro anziché 128 euro) multicolore con grafica orizzontale e base rialzata – che farà guadagnare centimetri preziosi – sono il passe-partout del momento. Se il nostro abito corto riprenderà una delle tonalità della scarpa tanto meglio, in ogni caso però starà divinamente bene con stili naïf e non troppo attillati.

Mentre l’estate scorsa la tendenza con i mini dress era quella di portarli con una borsa – zainetto in formato ridotto, ora il mood è, un po’ per tutte le occasioni, quello di scegliere il secchiello.

L’importante è fare attenzione a non mischiare troppi tessuti e colori, a nessuna piace spendere centinaia di euro per sembrare la zingara del circo di Montecarlo. Bellissimo e costoso ma pur sempre un circo.

Silvia Zanchi