Anticipazioni Una Vita e Beautiful: l’amore trionfo? Un rapimento spaventa

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Aurelio più agguerrito che mai e Quinn compie un gesto estremo: ecco cosa succederà prossimamente su Canale 5!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi analizzeremo il rapporto fra Carter e Quinn nelle puntate americane di Beautiful e vedremo un Aurelio Quesada sempre più agguerrito.

Anticipazioni Beautiful: Quinn si riavvicina a Carter?

Nuove rivelazioni dalle puntate in onda in Italia di Beautiful. Se avete seguito le nostre anticipazioni americane saprete per certo che Quinn Fuller si è riavvicinata a Carter Walton tradendo così Eric. Adesso, potrete vedere l’evoluzione di questa storyline direttamente dalla televisione.

A causa di un aiuto chiesto da Zoe, Quinn si avvicinerà vertiginosamente all’avvocato e i due inizieranno pian piano a nutrire dei sentimenti reciproci. Questa trama, che è andata avanti per 14 mesi in America è pronta a presentarsi su Canale 5 con tutti i suoi traumi ed eventi concatenati.

Tuttavia, se nello schermo italiano vedremo la passione consumare Quinn e Carter e Eric fare i conti con la sua virilità, in America sembra che Carter abbia svoltato pagina più di una volta. Infatti, negli episodi in onda su CBS in America segnalano che Carter è intento a conquistare Paris Buckingham, la sorella di Zoe. E per ottenere ciò che vuole ottenere dovrà fare i conti con la madre Grace.

Ma alla fine il giovane riuscirà a chiedere la mano di Paris e sarà pronto a convolare a nozze con la giovane. Eppure, all’improvviso…qualcuno arriverà alla porta della chiesa in cui si sta consumando la cerimonia e metterà fine allo scambio di promesse. Quella persona è Quinn.

Una Vita, anticipazioni della settimana: Aurelio e i suoi intrighi

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si metterà in mezzo ai loschi affari del marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria).

Secondo le nuove anticipazioni di Una Vita, Aurelio Quesada diventerà sempre più cattivo e sarà disposto a tutto per trasformare i suoi obiettivi in realtà. Genoveva insieme alla complicità del detective Cuevas è riuscita ad entrare in contatto con il chimico Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos).

La donna infatti vorrà sfruttare il chimo per i suoi vantaggi. Dopo averlo fatto incontrare con Valeria, Genoveva proporrà lui un patto: lei lo aiuterà a riconquistare la moglie e lui fornirà lei la formula del composto chimico gassoso a cui stava lavorando.

Ma Lluch non si piegherà a tale ricatto perché temerà che Genoveva e Valeria possano utilizzare il suddetto gas per fare del male a persone innocenti. Ed è qui che entra in scena il piano malefico di Aurelio. Il messicano, dopo aver appreso cosa stesse confabulando la moglie dal maggiordomo Marcelo, deciderà di entrare in scena dirigendosi nel covo in cui Genoveva ha nascosto Rodrigo e sequestrerà quest’ultimo dopo aver ucciso Cuevas con una coltellata alla schiena.

Ovviamente il chimico si spaventerà di fronte alle parole di Aurelio ma, almeno per ora, sceglierà di non piegarsi al ricatto.