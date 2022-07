Storia finita per la coppia più amata di Amici? Gli indizi allarmano i fan

Dopo la fine di Amici potrebbero essere ai ferri corti due amatissimi ex allievi della scuola, la situazione sui social ha allarmato i fan, cosa è successo.

Come in ogni edizione, nella scuola di Amici si alternano sfide ed emozioni. La scuola più amata d’Italia sforna tantissimi giovani talenti a cui il pubblico puntualmente si affeziona, non solo per la loro arte ma anche per la loro storia personale. Ognuno con il suo passato da raccontare, tra i ragazzi nasce un rapporto speciale.

Anche nell’ultima stagione conclusasi da appena un paio di mesi, nel talent condotto da Maria De Filippi sono nati amori e passioni. Proprio questo è successo a due amatissimi protagonisti: Sissi e Dario. Lei cantante e lui ballerino, hanno scatenato entusiasmo nei tantissimi fan che hanno seguito la loro love story anche dopo la fine del programma. Successivamente infatti, le cose sembravano andare per il meglio: in un’intervista a Verissimo, Sissi ha raccontato di aver ricevuto una bellissima sorpresa dal fidanzato.

Come spesso accade nei reality show però, una volta spenti i riflettori le giovani coppie si trovano a doversi scontare con la realtà. Una vita fatta di impegni e di lavoro, di distanze e di famiglia, che potrebbe rischiare di mandare a monte quanto di magico si era costruito durante la trasmissione. Proprio questo hanno temuto i fan negli ultimi tempi per Sissi e Dario.

Dario e Sissi si sono lasciati? La risposta sui social

Aria di crisi tra Dario e Sissi dopo due mesi dalla fine di Amici? Negli ultimi giorni l’allarme dei fan è nato dal fatto che i due da un po’ di tempo non comparissero più insieme in foto o storie. Basta poco però, come al solito per giungere a conclusioni forse affrettate.

Sembra proprio infatti, che questa volta i follower abbiano preso un bel granchio. Proprio come quest’altra nota coppia di Amici, Sissi e Dario sarebbero ancora legatissimi. La prova? Naturalmente arriva anche questa volta proprio dai social. Nessuna preoccupazione, perché nelle ultime ore il ballerino ha condiviso nelle sue stories un video in cui riprende la tv, mentre la fidanzata si esibisce sul palco del Battiti Live.

E per togliere ogni dubbio, sul video compare anche un cuoricino rosso. Sissi si gode dunque, felicemente la sua nuova love story, dopo il periodo difficile vissuto poco prima del reality. La stessa cantante in un’intervista aveva raccontato di essere stata legata ad un ragazzo che la faceva soffrire e con cui aveva una relazione complicata senza riuscire a lasciarlo.