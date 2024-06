Avete mai sentito parlare del Calisthenics? È un allenamento intenso che fa bruciare dalle 350 alle 500 calorie l’ora, e regala un fisico mozzafiato.

Il Calisthenics è un metodo di allenamento fisico che usa la resistenza ed il peso del corpo per effettuare esercizi a corpo libero, e praticarlo ha una serie di vantaggi. Fare fitness cambia la mente e il fisico: oltre a migliorare le capacità psicomotorie come l’equilibrio, l’agilità, la coordinazione, il Calisthenics aiuta a bruciare calorie e grassi. In un’ora di work out intenso si possono bruciare fino a 500 calorie.

Molto amato per la sua versatilità il Calisthenics, che è un’attività sia aerobica sia anerobica, può essere praticato praticamente ovunque, anche in casa, senza necessità di attrezzature costose o pesi aggiuntivi. Ma cosa rende il Calisthenics tanto speciale e popolare? Scopriamolo in questo articolo, dove trovi anche 5 esercizi per bruciare rapidamente calorie.

Il Calisthenics, per rinforzare e scolpire il fisico

Il termine “calisthenics” deriva dal greco antico: “kallos”, che significa bellezza e “sthenos”, che significa forza. Questa forma di allenamento infatti ha radici storiche molto antiche: gli Spartani utilizzavano esattamente questi esercizi a corpo libero per prepararsi fisicamente alle battaglie.

Nell’800, poi, il tedesco Friedrich Jahn, considerato il padre della ginnastica moderna, partendo proprio dalle ricerche sugli allenamenti degli atleti nell’ancora Grecia, ha contribuito a diffondere questo work out introducendo nuove attrezzature come le parallele. Il Calisthenics moderno, come lo conosciamo oggi, ha preso piede negli anni ’90 grazie a pionieri e guru del fitness come Hannibal Lanham, Laszlo Bacia e Jack LaLanne, che hanno promosso la pratica di esercizi a corpo libero come base per un fisico forte e sano.

La popolarità del Calisthenics è stata ulteriormente alimentata dall’ascesa dei social media e dalla condivisione di video e tutorial online. Oggi il Calisthenics è praticato in tutto il mondo e include una vasta gamma di esercizi come trazioni, flessioni, verticali, che possono essere divisi in due gruppi: i work out per il potenziamento della forza e per il miglioramento del fisico, come i piegamenti, le trazioni alla sbarra, i muscle-up, la verticale. E poi l’allenamento dinamico, fatto di esercizi spesso basati su movimenti molto veloci, che sono delle varianti di quelli del primo gruppo.

Calisthenics, i benefici

Il Calisthenics offre una serie di benefici che lo rendono adatto a persone di tutte le età e livelli di fitness. Proprio perché gli esercizi utilizzano il peso del corpo, tra i principali vantaggi di questo allenamento c’è il miglioramento della forza funzionale, quella necessaria per svolgere le attività quotidiane con maggiore facilità e sicurezza.

Molti esercizi di Calisthenics, poi, richiedono movimenti ampi e dinamici che migliorano la flessibilità e la mobilità articolare. Alcuni esercizi sono ad alta intensità, e possono aumentare la frequenza cardiaca, migliorando così la salute cardiovascolare.

Se praticato senza l’uso di pesi aggiuntivi, è un allenamento sicuro perché si riduce il rischio di infortuni dovuti a sforzi eccessivi. Inoltre il Calisthenics può essere praticato in palestra con un istruttore, ma una volta imparati anche seguendo un tutorial, gli esercizi possono essere svolti ovunque, per allenarsi a casa senza attrezzi.

5 esercizi per bruciare calorie velocemente

Se il tuo obiettivo è bruciare calorie e perdere peso, il Calisthenics offre esercizi altamente efficaci: eccone 5 che ti aiuteranno a bruciare calorie rapidamente

1) Jumping Jacks

Un esercizio cardiovascolare semplice che coinvolge tutto il corpo e di solito si pratica ad inizio allenamento. Inizia in piedi con le braccia lungo i fianchi. Salta aprendo le gambe e sollevando le braccia sopra la testa. Torna alla posizione iniziale e ripeti. Ottimo per il riscaldamento, aumenta la frequenza cardiaca e brucia calorie rapidamente.

2) Burpees

Il burpee è un esercizio a corpo libero che combina un piegamento sulle braccia, uno squat e un salto. Inizia in piedi, abbassati in posizione di squat e appoggia le mani a terra. Salta indietro con i piedi per arrivare in posizione di plank. Fai un piegamento sulle braccia, poi salta con i piedi verso le mani, rialzati e fai un salto esplosivo verso l’alto. I burpees bruciano molte calorie, migliorano la resistenza cardiovascolare e aumentano la forza muscolare.

3) Mountain climber

Questo esercizio simula la scalata di una montagna e coinvolge principalmente la zona addominale e le gambe. Inizia in posizione di plank con le braccia distese. Porta un ginocchio verso il petto, poi alterna velocemente le gambe come se stessi correndo in posizione plank. Il mountain climber aumenta la frequenza cardiaca, migliora la resistenza e rinforza il core, ossia tutto il gruppo dei muscoli addominali.

4) High Knees

Un esercizio dinamico che coinvolge principalmente le gambe e il core. Inizia in piedi, poi corri sul posto sollevando le ginocchia il più alto possibile verso il petto, alternando rapidamente le gambe. Gli High Knees migliorano il coordinamento, aumentano la frequenza cardiaca e tonificano le gambe.

5) Squat Jumps

Una variazione del classico squat, l’esercizio da fare a casa per perdere peso, che aggiunge un elemento esplosivo per intensificare l’allenamento. Inizia in posizione di squat, poi salta verso l’alto esplodendo con tutta la forza delle gambe. Atterra dolcemente e torna subito in posizione di squat. Questo esercizio serve a rafforzare le gambe, a migliora la potenza e a bruciare calorie efficacemente.