Costumi Calzedonia 2024: ecco i modelli top

Vuoi conoscere i modelli più belli della collezione di Calzedonia? Eccoli, ti mostriamo quelli che devi assolutamente provare.

L’estate è praticamente a portata di mano e con lei arriva la voglia di goderci qualche momento di totale relax al mare o in piscina. Se abbiamo un giardino o un balcone è giunto il momento di abbronzarci. Ricordiamoci però di mettere sempre la protezione solare, anche se giriamo per la città.

Ma se vogliamo dare una ventata di aria fresca ai nostri costumi, quali possiamo scegliere? Assolutamente il marchio Calzedonia è quello che offre il miglior rapporto qualità prezzo. Noi però oggi ti vogliamo indicare anche quali sono i modelli top che devi assolutamente provare. Quindi non ci perdiamo ed andiamo diretti al nostro obiettivo.

Costumi 2024 Calzedonia, questi modelli sono il massimo

Il famoso marchio di intimo e moda mare riesce sempre a creare delle collezioni che fanno breccia nel cuore di tutte le donne e non solamente. Si perché nel negozio possiamo trovare anche capi per i bambini e per gli uomini. In questo modo riesce a soddisfare tutte le richieste.

Noi però oggi vi vogliamo parlare della moda mare da donna. In commercio ci sono moltissimi modelli tutti ad un prezzo super accessibile. Ma alcuni sono molto particolari e siamo assolutamente certi che saranno i più visti sulle spiagge italiane da Nord a Sud.

Ma iniziamo mostrando i modelli perfetti per tutte le fisicità ed i gusti. Partiamo con una bellissima fascia leggermente imbottita dai toni del verde con dei disegni floreali. Possiamo anche scegliere al suo posto un tirangolo imbottito se ci sentiamo maggiormente a nostro agio.

Per quanto riguarda lo slip lo troviamo in ben tre versioni, la prima è una brasiliana con i laccetti, altrimenti uno slip classico oppure uno slip con io laccetti. In questo modo tutte le fisicità ma sopratutto i gusti personali verranno accontentati. E per quanto riguarda i costi? La parte superiore viene 35 € mentre lo slip 20€ , indipendentemente dal modello.

Passiamo ad un altro modello, un po’ più particolare perché argentato. In questo caso siamo certe che non passeremo inosservate ed il sole ci bacerà sicuramente. Come sempre, Calzedonia, ci da la possibilità di scegliere la combinazione perfetta per noi, quindi troviamo una fascia leggermente imbottita oppure un triangolo, ben strutturato, imbottito.

Per quanto riguarda la parte bassa del nostro costume possiamo scegliere un perizoma regolabile lateralmente oppure un classico slip. Il costo è come la proposta precedente, quindi 35 € per la parte superiore e 20€ per quella inferiore. Siamo giunti all’ultimo modello che richiama il sole.

Si perché passa dall’arancione al giallo vivo. Un mix di colori che porta allegria e felicità. Questo modello in particolare arriva, per quanto riguarda il triangolo imbottito fino alla sesta. Altrimenti troviamo la versione, sempre a triangolo, ma con le coppe estraibili. Per gli slip abbiamo ben tre possibilità di scelta, ovvero la brasiliana, lo slip con i laccetti e quello normale.

Adesso che avete visto una piccola parte della collezione di Calzedonia siamo certe che non vedete l’ora di andare a curiosare in negozio e ricordatevi che questi modelli andranno a ruba.