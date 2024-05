Tua figlia ha avuto da poco un bambino e la vedi triste, svogliata, trascurata? Forse soffre di depressione post partum, e puoi aiutarla così.

La gioia di avere un nipotino è immensa, ma se vedi tua figlia troppo stanca, o se ti accorgi che manifesta altri sintomi come tristezza persistente, ansia, irritabilità, potrebbe soffrire di depressione post partum, un problema che colpisce molte neo mamme. La depressione post partum può avere un impatto significativo sulla salute mentale e fisica delle donne. Comprendere i segnali di questa condizione è il primo passo per offrire a tua figlia un supporto adeguato.

Oltre ai sintomi già citati, potrebbe manifestare difficoltà a dormire, cambiamenti nell’appetito e un senso di inutilità o colpa. È importante non confondere la depressione post partum con il “baby blues” o “maternity blues“, una condizione temporanea che molte donne sperimentano subito dopo il parto. Se tua figlia mostra segni di depressione che durano più di due settimane, è essenziale intervenire prontamente. La chiave è l’ascolto attivo: farle sapere che la sua salute mentale è una priorità, e che non è sola in questa battaglia.

Tua figlia ha una depressione post partum? Ecco come aiutarla

Offrire supporto emotivo è fondamentale per aiutare tua figlia a superare la depressione post partum. Inizia creando un ambiente aperto e senza giudizio in cui si senta libera di esprimere i suoi sentimenti. Ascolta attentamente senza minimizzare le sue preoccupazioni. Può essere utile condividere storie di altre madri che hanno attraversato esperienze simili, per farle capire che non è sola.

Inoltre, incoraggiala a mantenere i contatti con amici e familiari, perché il sostegno sociale può fare una grande differenza. Considera anche la possibilità di suggerirle di rivolgersi a dei gruppi di supporto per neo mamme, dove può incontrare altre donne che stanno vivendo situazioni simili e sentirsi meno isolata. La presenza e il sostegno continuo da parte tua possono infondere forza e sicurezza, aiutandola a gestire meglio le sue emozioni.

Rivolgersi ad uno specialista può aiutare a superare a depressione post partum

La depressione post partum è una condizione di disagio psicologico che spesso richiede l’intervento di professionisti. Incoraggia tua figlia a parlare con il suo medico di fiducia per ottenere una diagnosi accurata e un piano di trattamento adeguato. Questo potrebbe prevedere una terapia psicologica, come la terapia cognitivo-comportamentale, oppure, se necessario, l’uso di farmaci antidepressivi.

Non esitare a offrire il tuo aiuto nella ricerca di uno psicologo o di uno psichiatra specializzato in salute mentale perinatale. Inoltre, informati sui servizi disponibili nella vostra zona, come consulenze gratuite o a basso costo, centri di supporto per la salute mentale e linee telefoniche di assistenza. Accompagnarla agli appuntamenti medici o prendersi cura del bambino mentre lei partecipa alle sedute di terapia può essere un modo concreto per dimostrarle il tuo sostegno.

Stimola tua figlia a prendersi cura del suo aspetto

La cura di sé è uno degli aspetti essenziali nel percorso di recupero dalla depressione post partum. Incoraggia tua figlia a prendersi del tempo per sé stessa, anche se solo per pochi minuti al giorno. Attività semplici come una passeggiata all’aria aperta, un bagno rilassante o leggere un libro possono avere un effetto positivo sul suo benessere mentale.

Suggeriscile l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata e di un po’ di esercizio fisico: ci sono tanti modi per allenarsi in casa senza attrezzi, e fare un po’ di fitness può contribuire a migliorare l’umore e ridurre lo stress. Se possibile, offriti di aiutarla con le faccende domestiche o la cura del bambino, in modo che possa avere più tempo per rilassarsi e recuperare energie.

Falle comprendere che prendersi cura di sé non è un atto egoistico, ma una necessità per poter essere una mamma presente e amorevole. Infine, incoraggiala a essere paziente con sé stessa e a non avere paura di chiedere aiuto quando ne sente il bisogno.

Depressione post partum, cos’è e perché colpisce le mamme

Le cause della depressione post partum sono complesse e multifattoriali: comprendono infatti aspetti biologici, psicologici e sociali. Dal punto di vista biologico, sono i cambiamenti ormonali a giocare un ruolo cruciale. Dopo il parto, infatti, i livelli di estrogeni e progesterone diminuiscono rapidamente, il che può influenzare negativamente l’umore. Inoltre alcune donne possono avere una predisposizione genetica alla depressione, e per loro il rischio di sviluppare questa condizione è più elevato.

Altrettanto importanti sono alcuni fattori psicologici. L’esperienza di diventare madre può essere stressante e travolgente, specialmente per chi ha aspettative irrealistiche sulla maternità. La mancanza di sonno e l’affaticamento, poi, possono aggravare ulteriormente lo stato emotivo della neo mamma, rendendola più vulnerabile alla depressione.

Anche le circostanze sociali ed ambientali giocano un ruolo significativo: un partner poco presente o la lontananza dai familiari, ad esempio, possono far sentire la donna isolata e sopraffatta. A tutto questo si possono aggiunger altri fattori come difficoltà finanziarie, problemi relazionali o eventi stressanti concomitanti, che possono favorire l’insorgenza di questa malattia.

E poi, ultimo ma non meno importante, c’è la difficoltà nell’adattarsi al nuovo ruolo di madre: un figlio cambia la vita, stravolge i ritmi personali e di coppia, e a volta la neo mamma avverte dall’esterno la pressione di essere una “madre perfetta”. Tutto questo di certo non aiuta, anzi, fa aumentare nella donna il senso di inadeguatezza, ansia, stress.