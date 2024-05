L’attrice Emma Roberts, prima ambassador mondiale del brand Kiko Milano, è la protagonista della nuova campagna dei rossetti Unlimited Double Touch.

Qualche settimana fa, a inizio maggio, Kiko Milano ha svelato la sua prima ambassador mondiale: l’attrice, produttrice e imprenditrice statunitense Emma Roberts. Una nuova partnership che porterà nel mondo lo stile iconico della bellezza italiana.

Il beauty brand italiano collaborerà con Emma Roberts in campagne globali, portando nel mondo la sua vision Art, Beauty and Joy. Con una forte tradizione nel creare prodotti di alta qualità ispirati e realizzati a Milano, il brand, dopo la recente acquisizione da parte di una società sostenuta dal colosso LVMH, vuole espandere la sua presenza e rafforzare la propria immagine a livello internazionale.

Emma Roberts prima global ambassador di Kiko Milano

L’attrice, nipote di Julia Roberts e famosa sia per le sue interpretazioni nella serie “American Horror Story” che per il ruolo di Chanel Oberlin nella serie televisiva “Scream Queens” ha commentato così la sua nomina: “Sono entusiasta di collaborare con Kiko Milano come Global Ambassador e di unirmi nel loro viaggio per diventare il Brand Beauty Italiano numero 1 nel mondo. Il modo in cui pensano alla bellezza è davvero stimolante e infinitamente creativo. Hanno più colori in un unico beauty store di quanti ne abbia mai visti!”

“Per non parlare delle loro collaborazioni uniche e delle collezioni in edizione limitata”, ha proseguito Emma Roberts. “Adoro la loro mission di voler aumentare la fiducia in sé stessi attraverso il Beauty. Per me la vera bellezza è proprio questo. La gioia che Kiko Milano porta con i suoi prodotti e i servizi alla sua fan base, sempre in crescita e super creativa, è bellissima. Chi non vorrebbe far parte di tutto ciò?”

Il primo spot Kiko Milano con Emma Roberts

Parlando della partnership, Simone Dominici, CEO di Kiko Milano, ha affermato: “Siamo così entusiasti di lavorare con Emma per far vivere Kiko Milano ad un pubblico globale. Lei incarna tanti dei valori del nostro brand: è incessantemente creativa e ama collaborare con menti artistiche. Abbraccia la gioia che la sperimentazione con il colore, le texture e l’arte può portare. Non vediamo l’ora di mostrarvi cosa prevede questa collaborazione”.

Ed ora quel momento è arrivato, perché da un paio di giorni la prima campagna, che si compone di uno spot e di affissioni, è on air non solo sulle principali tv italiane, ma anche su quelle francesi e spagnole. Lo spot è stato realizzato con la regia di Damien Krisl e la produzione di The Family. Gli scatti sono invece della fotografa Sarah Silver.

La campagna “Art. Beauty. Joy.” celebra Milano e l’iconico rossetto Kiko

Kiko dunque ha finalmente svelato la nuova campagna “Art. Beauty. Joy.” che vede come protagonista Emma Roberts, ambientata tra i palazzi di Milano e realizzata dall’agenzia pubblicitaria Ogilvy. Il brand celebra il suo DNA meneghino e il suo iconico rossetto best seller Unlimited Double Touch in una linea in edizione limitata di sei tonalità aggiuntive, focalizzata sulla creazione di look notturni dai colori scintillanti: rossi intensi, viola profondi e scuri, e delicate nuance nude per labbra effetto glow, una delle tendenze trucco della primavera estate 2024.

Il film vede Emma Roberts giganteggiare su Milano mentre è alla ricerca del rossetto Unlimited Double Touch, e riesce a farlo suo prendendolo proprio da uno degli store della città. La magia del racconto sembra piuttosto realistica, e infatti nello spot quasi tutto è reale. Emma sembra un gigante sui tetti della città, ma poi si scopre che Milano è un modellino presente su un set cinematografico, e che l’attrice sta cercando il prodotto perfetto per completare il suo look prima del ciak. Un look che le permetterà di brillare e ricevere i complimenti a cui risponderà “It’s my Kiko Milano!”.

Per una partnership così importante tra l’attrice hollywoodiana e il brand serviva un’idea fuori scala che omaggiasse il prodotto più iconico dei Kiko Milano, e anche la città da cui prende vita. Il marchio è stato fondato nel 1997 a Milano da Stefano Percassi, con il supporto di suo padre Antonio.

Kiko Milano, la storia del brand

L’idea di Stefano era quella di creare un marchio di trucco accessibile e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze delle consumatrici moderne. Fin dall’inizio, Kiko Milano si è distinta per la sua filosofia di portare le ultime tendenze del make-up a un pubblico più ampio, offrendo prodotti innovativi e alla moda a prezzi convenienti.

Nel corso degli anni, il marchio ha ampliato la sua presenza a livello globale, aprendo oltre 1000 negozi in 65 paesi e aumentando la sua presenza sui social media. Nel 2024 Kiko Milano è stata acquisita da L Catterton, una società di private equity sostenuta da LVMH, con un accordo del valore di 1,5 miliardi di dollari.

Questa mossa strategica mira a espandere ulteriormente il marchio e rafforzare la sua presenza sul mercato internazionale, come dimostra anche la nomina di Emma Roberts a prima global ambassador. Oggi Kiko Milano continua a perseguire la sua missione di permettere a tutte le donne di concedersi prodotti di qualità per la cura della pelle e il make-up a prezzi accessibili.