L’annuncio su Instagram per Emma Roberts: un nuovo attore in arrivo?

L’annuncio di Emma Roberts è arrivato ieri su Instagram e tra le star che si congratulano spunta anche zia Julia Roberts. Ma Peter Evans sarà contento?

Novità in casa Roberts!

Ieri tramite un dolcissimo post di Instagram è arrivata la notizia a sorpresa, o quasi, da parte della più giovane tra le attrici Roberts.

É in arrivo un nuovo attore?

Emma Roberts e l’annuncio su Instagram: è incinta del primo figlio

É proprio così: Emma Roberts aspetta un bambino!

Un maschietto per la precisione, visto che nel post di Instagram la star appare in foto vicino al suo compagno ed ha scritto nella didascalia: “Io e… i miei due ragazzi preferiti“.

La notizia non era proprio un segreto visto che erano uscite già alcune indiscrezioni a riguardo.

D’altronde nascondere qualcosa ai fan più accaniti è praticamente impossibile, basta pensare a Gigi Hadid scoperta sempre tramite alcuni post di Instagram e che adesso condivide le foto del suo pancione senza paura.

Emma è stata bravissima, però, a non confermare e non smentire la notizia in nessuna maniera tanto che, negli ultimi post, continuava a mostrare foto vecchie senza pancia.

La lista delle star che si sono congratulate è lunghissima e comprende davvero tutti: attori, attrici, modelle, make up artist e chi più ne ha più ne metta.

A spiccare, ovviamente, il commento di zia Julia Roberts che scrive: “vi amo!”.

Grande assente, invece, l’ex fidanzato di lunga data di Emma, Evan Peters.

Come mai?

Evan Peters non commenta: ecco quale potrebbe essere il motivo

Speriamo che la gravidanza e la nuova relazione aiutino Emma a mettere la testa a posto!

La precedente relazione di Emma, infatti, che è durata sette anni e aveva fatto sognare i fan di tutto il mondo non è finita proprio nel migliore dei modi.

Emma frequentava il compagno di set Evan Peters: i due attori si erano conosciuti girando un film e, successivamente, messi insieme sul set della famosa serie tv American Horror Story.

La loro relazione, durata sette anni, è terminata a marzo dell’anno scorso e non è stata priva di incidenti.

A quanto pare infatti Emma Roberts era stata arrestata dalle autorità canadesi per aver picchiato Evan Peters!

Durante un litigio, infatti, la polizia si era presentata alla porta della loro abitazione per trovare Evan con il naso sanguinante.

Visto che l’attore si è rifiutato di sporgere denuncia, al tempo, Emma l’ha scampata senza accuse.

Dopo tanti anni di alti e bassi è arrivata poi la rottura: amichevole, dicono fonti vicino alla coppia che forse si sbagliano.

Evan, infatti, non ha ancora fatto le congratulazioni alla ex fidanzata, nonostante la segua su Instagram.

Emma, invece, non lo segue più. I due si riavvicineranno?

Garrett Hedlund: il nuovo amore

Per ora, comunque, sembra andare tutto bene per Emma.

Il nuovo compagno, l’attore e modello americano Garrett Hedlung, sembra felicissimo all’idea di diventare papà così presto!

Nonostante i due si siano incontrati solo l’anno scorso sembrano essere fatti l’uno per l’altra.

Lui si era lasciato con Kirsten Dunst nel 2016 e da quel momento era sparito dalle notizie di cronaca rosa.

A colpirlo ed a fargli sognare Emma era stata forse la cerimonia dei MET Gala del 2017 dove l’attrice aveva sfoggiato un trucco meraviglioso.

Si vede, insomma, che Garrett aspettava proprio Emma, con la quale è stato paparazzato per la prima volta nel 2019, per iniziare una relazione duratura.

Cos’altro possiamo dire allora, se non… congratulazioni!