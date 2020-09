Miriam Leone nostalgica e grata sui social: fan pazzi di lei

Miriam Leone pubblica una foto del mare della sua Sicilia scrivendo un messaggio nostalgico, ma di ringraziamento per le emozioni vissute e conquista tutti.

Miriam Leone pubblica una foto della spiaggia e si lascia andare alla nostalgia per la fine di agosto che segna l’inizio della ripartenza professionale, ma anche ad una serie di ringraziamenti per aver vissuto un’estate bella, ricca d’amore e di momenti magici. Dopo il messaggio per la ripartenza di Emma Marrone, è così arrivato quello della Leone.

“Grazie estate bellissima,

momenti felici,

luce (quanta luce!)

buon vento.

Settembre inizia come un anno nuovo, buoni propositi,

semina e

irrigazione.

Grazie Agosto,

per le sorprese

sotto la pelle dorata,

dentro di me lasci

un diamante purissimo

e radici nuove.

Grazie. Buon inizio”.



E’ questo il messaggio che l’attrice ha scelto di condividere sui social conquistando i suoi fans che la seguono sempre con tantissimo affetto. Pur condividendo le parole scritte dall’ex Miss Italia, qualche followers ricorda alla Leone che c’è ancora qualche giorno d’estate prima che l’autunno cominci ufficialmente.

“Abbiamo altri 20 giorni miriam..non è finita“, scrive qualcuno. E poi c’è chi apprezza la foto della spiaggia e il messaggio non nascondendo, però, di preferire la sua bellezza. “Tutto bello, ma tu di più”, sottolinea un utente.



Miriam Leone: look naturale e scollatura, fan in delirio e boom di like

Per molti fans, Miriam Leone è stata e resta la regina della bellezza italiana. Sono passati anni da quando conquistò la corona di Miss Italia e, da allora, la siciliana ne ha fatta di strada diventando una delle attrici più apprezzate del momento. La sua bellezza è rimasta intatta e con il passar degli anni è diventata ancora più elegante e raffinata.

L’attrice ama mostrarsi ai fans senza filtri, anche con un look totalmente naturale come vedete nella foto qui in alto. Una foto scattata durante una giornata d’estate, trascorsa al mare e con cui Miriam ha letteralmente fatto impazzire i fans facendo il boom di like e commenti.

“Sei superlativa”, scrive l’amica Laura Chiatti mentre i fan aggiungono – “La più bella”, “Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza”, “Sei straordinariamente e semplicemente bella”, “Sei illegale”, “Sei bella come il più intenso dei sogni“, e così via.