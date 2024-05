I principali food influencer italiani e internazionali: scopri cosa fanno e quali sono i profili da seguire per ricevere ispirazioni e consigli culinari.

Siamo abituati a considerare gli influencer personalità legate al mondo della moda o del lifestyle, ma esistono anche gli influencer del cibo. I food influencer sono chef professionisti, semplici appassionati di cucina, food blogger e critici gastronomici che amano condividere le loro esperienze culinarie. Molti di loro sono personaggi molto autorevoli, che hanno costruito sui social media un seguito significativo condividendo contenuti legati al cibo.

Cosa fanno i food influencer? Creano e condividono sui social ricette dettagliate, spesso con fotografie passo-passo o video tutorial, per aiutare i loro follower a replicare i piatti a casa. Alcuni di loro poi visitano e recensiscono ristoranti, caffè, bar e danno la loro opinione su cibo, servizio e atmosfera.

Non sono rare le collaborazioni con brand: i food influencer lavorano con marchi alimentari per promuovere prodotti attraverso post sponsorizzati, video e giveaway. Inoltre forniscono informazioni su ingredienti, tecniche di cottura, tendenze culinarie e nutrizione e spesso raccontano storie personali legate al cibo, dalle esperienze di viaggio culinario ai ricordi familiari, creando un legame più profondo con i loro follower.

I food influencer più popolari da seguire

Insomma, per chi ama cucinare o semplicemente apprezza il cibo, i food influencer sono una risorsa preziosa per scoprire nuove tendenze, ricette innovative e locali di tendenza. Ecco una panoramica dei più famosi food influencer internazionali da tenere d’occhio.

Gordon Ramsay (@gordongram). Con oltre 17 milioni di follower, Gordon Ramsay è uno dei food influencer più noti al mondo. Lo chef stellato britannico condivide costantemente video dietro le quinte dei suoi ristoranti di fama mondiale, tutorial di cucina e piatti da sogno.

Cedric Grolet (@cedricgrolet). Seguito da oltre 10 milioni e mezzo di follower su Instagram, Grolet è considerato uno dei pasticceri più talentuosi e influenti della sua generazione. Le sue creazioni sono vere e proprie opere d’arte, caratterizzate da forme geometriche, colori vivaci e texture uniche. È stato nominato “Miglior Pasticcere del Mondo” nel 2018 dalla Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Jamie Oliver (@jamieoliver). L’acclamato chef britannico Jamie Oliver vanta oltre 10 milioni di follower. Noto per la sua passione per il cibo sano e la semplicità delle sue ricette, è un’ispirazione per chi desidera uno stile di vita più salutare.

Yolanda Gampp (@howtocakeit). Yolanda Gampp, co-founder di @howtocakeit, è un’influencer canadese specializzata in torte artistiche e decorazioni spettacolari. I suoi tutorial di cake design sono amati da milioni di persone in tutto il mondo.

I cinque food influencer italiani più seguiti sui social media

Curioso di scoprire chi sono gli infuencer del cibo italiani più seguiti sui social? Ecco i loro nomi.

1. Benedetta Rossi, la food influencer più famosa tra gli italiani

Con oltre 4,9 milioni di follower su Instagram, Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) è la regina indiscussa dei food influencer italiani. Nel 2008 ha aperto il suo blog “Fatto in casa da Benedetta”, dove ha iniziato a condividere le sue ricette tradizionali marchigiane. Nel 2014 ha poi lanciato il suo canale YouTube omonimo, che oggi vanta oltre 4 milioni di iscritti e quasi 2 miliardi di visualizzazioni totali. La chiave del successo di Benedetta? La sua semplicità e genuinità.

Le sue ricette utilizzano ingredienti economici e sono facilmente replicabili a casa, e il pubblico che apprezza la sua autenticità e il suo stile di vita casalingo e familiare. Benedetta ha pubblicato diversi libri di cucina di successo, tra cui “Fatto in casa da Benedetta” e “Le ricette di Benedetta”. Ha condotto “Fatto in casa per voi” su Food Network ed è stata anche al centro di una serie animata per bambini intitolata “Super Benny”.

2. Giada De Laurentiis, chef e personaggio TV

Seguita da oltre 2,2 milioni di follower, Giada De Laurentiis è una celebre chef, personaggio televisivo e autrice di libri di cucina italoamericana. Nata a Roma nel 1970, si è trasferita negli Stati Uniti all’età di 7 anni con la sua famiglia. Ha una lunga carriera nel mondo della gastronomia, iniziata dopo aver conseguito un diploma presso il prestigioso Le Cordon Bleu a Parigi.

La sua personalità carismatica e le sue ricette di ispirazione italiana l’hanno resa un’icona culinaria globale. Ha pubblicato numerosi libri di cucina di grande successo e ha lanciato la sua linea di prodotti alimentari chiamata “Giadzy”.

2. Sonia Peronaci, l’antesignana dei food influencer

Milanese, classe 1967, Sonia Peronaci ha rivoluzionato il mondo del food blogging nel nostro paese, trasformando la sua passione per la cucina in una vera e propria carriera. Ha iniziato la sua avventura nel mondo del web nel 2005, creando il sito “Giallo Zafferano” che nel giro di pochi anni è diventato un punto di riferimento per milioni di italiani alla ricerca di idee e consigli culinari.

Grazie al suo successo online, la Peronaci è stata invitata a partecipare a numerosi programmi televisivi come ospite e conduttrice, tra cui “La prova del cuoco” su Rai Uno. Nel 2021, Barbie l’ha persino onorata con una bambola a sua immagine nella serie “Role Models”. Seguita da 980.000 follower, Sonia Peronaci ha scritto diversi libri tra cui “Gli in(dispensa)bili di Sonia”, “Il giro d’italia in 80 ricette” e “La cucina di Sonia Peronaci” nel 2020.

3. Chiara Maci, influencer e scrittrice

Chiara Maci, nota come @chiarainpentola è una popolare food blogger e influencer con oltre 730mila follower su Instagram. Ha iniziato la sua carriera come blogger nel 2010, lanciando il blog “Sorelle in Pentola” insieme a sua sorella Angela. Il loro successo è stato immediato, attirando un vasto pubblico interessato alle loro ricette autentiche e alle loro storie di famiglia.

Oltre ai suoi blog di successo, Chiara ha pubblicato diversi libri di cucina, tra cui “Le mie ricette da fiaba” nel 2013. Ha condotto il cooking show “Vita da Foodblogger” su Fox Life, mostrando il dietro le quinte della sua vita da blogger e condividendo ricette semplici e gustose.

5. Massimo Bottura, lo chef tre stelle Michelin

Oltre ad essere uno dei più famosi chef italiani e il proprietario del ristorante Osteria Francescana a Modena, tre stelle Michelin, Massimo Bottura è anche un influente food blogger. È seguito su Instagram da oltre 600.000 followers con i quali condivide regolarmente le sue ricette e la sua visione innovativa della cucina italiana.