Benedetta Rossi: dai guadagni al rapporto col marito, 5 curiosità che non sai

Benedetta Rossi è una delle cuoche televisive più amate dal pubblico del piccolo schermo, ma credi davvero di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sulla tua foodblogger preferita.

Benedetta Rossi è senza dubbio la foodblogger più famosa della rete nostrana. Tant’è che è passata dal web alla tv, realizzando un programma di successo che va regolarmente in onda da qualche stagione, Fatto in casa per voi.

Benedetta, grazie alla sua semplicità, è riuscita a conquistare il cuore di tutti, stracciando la concorrenza. Per questo motivo, data la sua enorme popolarità, gli utenti del web sono spesso curiosi di saperne di più per quanto riguarda la sua vita priva, essendo lei tra l’altro una donna molto riservata.

Per questo motivo, scavando sul web, abbiamo trovato 5 cose che non sai su Benedetta Rossi. In modo tale da poter conoscere la tua beniamina del web preferita in una veste del tutto inedita. Pronto a scoprire tutto sul suo conto?

5 cose che probabilmente non conosci su Benedetta Rossi

Benedetta Rossi, oltre ad essere un’amante della buona cucina, dato il suo lavoro, ama tantissimo gli animali. I suoi fedeli sostenitori sanno bene che ha avuto per molto tempo un cane, Nuvola, che purtroppo è volato in cielo. Ora ha scelto di adottare in casa sua un altro cucciolo a 4 zampe, chiamandolo Cloud. Un nome non scelto a casa, ma per omaggiare il suo cucciolo volato in cielo.

Nonostante lavori nel campo della cucina da diversi anni, Benedetta non si è mai definita una chef. Rivelando che non può essere chiamata con tale titolo, in quanto non ha mai studiato. E’ una donna che cucina e ama scoprire e riproporre le ricette della tradizione nostrana e della sua famiglia.

Benedetta Rossi è felicemente sposata con Marco Gentili. Lei lo ha conquistato preparandogli una torta rustica, ma per lui non è stato affatto facile fare breccia nel suo cuore. In quanto la foodblogger lo ha sempre ritenuto un tipo un po’ spavaldo e per questo motivo non riusciva a fidarsi di lui, ma con il tempo ha ceduto al suo corteggiamento ed ora sono più innamorati che mai.

Nel suo settore, Benedetta vanta numerosi amici, ma in particolar modo è amica con Gabriele Bonci, da molti considerato il vero e proprio re dell’impasto della pizza, anche lui ha trovato il successo prendendo parte a numerosi programmi televisivi dedicati al mondo della cucina.

L’ultima curiosità su Benedetta Rossi riguarda il suo patrimonio. Si mormora, infatti, che grazie ai social, programmi tv e libri abbia guadagnato all’incirca 200 mila euro.