Quest’estate Zara ci sorprende con una collezione Beachwear di capi freschi, versatili e irresistibilmente alla moda, veri e propri must-have.

La nuova collezione Zara Beachwear 2024 è fatta di colori vivaci e stampe perfette per catturare l’attenzione sulla spiaggia. Il brand spagnolo del gruppo Inditex ha svelato la nuova collezione di costumi e accessori con una campagna ambientata su uno yacht nel mare cristallino di Palma di Maiorca e scattata da Carlijn Jacobs. Protagonista, la supermodella svizzera Vivienne Rohner.

I pezzi della collezione Zara Beachwear vanno da un costume intero asimmetrico rosso fuoco ad un provocante bikini con stampa leopardata ai top a fascia, che completano i look sposando moda e funzionalità. Disegnati da Katie Burnett, i look sono accentuati da gioielli scultorei che aggiungono un tocco di stile geometrico. A completare la collezione anche accessori super glam, come teli da spiaggia, parei e occhiali da sole oversize.

Zara, la collezione Beachwear 2024

I colori dei costumi spaziano dal classico e sempre raffinatissimo nero ai toni vibranti dell’arancione corallo, dal blu navy e bianco ottico, per vivere il mare con tutta la gioia e la vivacità dell’estate. Le stampe tropicali, le righe marinare e i pattern animalier aggiungono un tocco di glamour alla collezione.

La nuova collezione Zara Beachwear presenta tagli moderni e versatili, pensati per adattarsi a ogni tipo di fisico e stile personale. Dai bikini minimalisti e dal design pulito ai costumi interi, ogni capo è disegnato per esaltare la bellezza naturale della figura femminile.

I costumi da bagno must-have per l’estate della collezione Zara

Tra i modelli di costumi da bagno più trendy troviamo tanti costumi interi, sofisticati, eleganti ed ultra chic. Per le più audaci, ci sono il micro bikini con stampa animalier leopardata e anche il bikini con slip a tendina e top a fascia.

Due modelli interi, da usare anche come body con un pareo o con un paio di pantaloni, sono il costume nero con scollo a V e spalline sottili incrociate sulla parte posteriore, con dettaglio di tessuto in tulle abbinato tono su tono sulla parte anteriore. E un altro costume intero, anche questo nero, senza spalline e dallo scollo dritto con aperture ed elementi metallici sul davanti.

Zara Beachwear, materiali leggeri e super traspiranti

I caftani leggeri e le tuniche fluide aggiungono poi un tocco di eleganza e raffinatezza ai look da spiaggia, trasformando istantaneamente chi li indossa in un’icona di stile.

Per affrontare al meglio le giornate calde e soleggiate, i capi della collezione Zara Beachwear sono realizzati in materiali leggeri e traspiranti, che assicurano comfort e libertà di movimento in ogni situazione. Dai tessuti morbidi e freschi come il lino e il cotone alle microfibre elasticizzate e velate, costumi, caftani e parei garantiscono così una sensazione di freschezza e leggerezza sulla pelle, anche nelle giornate più afose.

La selezione di accessori super trendy della collezione beachweare

Per completare i look da spiaggia con stile, la collezione Zara Beachwear 2024 offre una selezione di accessori essenziali e alla moda. Come i sandali bassi in pelle incrociata, da abbinare al pareo asimmetrico in misto lino con perle applicate all’altezza della spalla.

E ancora i cappelli di paglia e gli occhiali da sole oversize, le borse di rafia e le fasce per capelli. Tutti pezzi studiati per aggiungere un tocco di glamour e personalità ai nostri outfit estivi.

Tra le borse da sfoggiare al mare o per un aperitivo in spiaggia troviamo la clutch con perline di diversi colori e tracolla a catena, la borsa intrecciata a cestino con manico rigido e chiusura metallica.

Oltre a diversi modelli di shopper. I gioielli della collezione, come il maxi anello in resina o il braccialetto effetto corallo, poi, aggiungono un tocco di eleganza e mistero ai look da spiaggia, per trasformarsi in vere e proprie dive.