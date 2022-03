5 modi di abbinare un capo animalier a 50 anni (e sentirsi al top)

A 50 anni l’animalier è concesso eccome, ma bisogna saperlo abbinare. Come si fa? Te lo diciamo noi.

La storia dell’animalier è antichissima. Già nel anni ’20 queste fantasie infiammano le strade di molte città, ma in origine i capi più frequenti erano le pellicce, realizzate con il maculato manto dei giaguari oppure zebrate.

All’inizio, però, l’uso dell’animalier non era molto diffusissimo. Perchè diventasse massiccio bisognerà aspettare gli anni ’50, dopo cioè che Christian Dior, all’epoca astro nascente della moda, aveva conquistato il mondo con il suo “New Look”, decidendo di far sfilare l’animalier in passerella.

In quegli anni le fantasie non si limitarono più ad “invadere” solo le pellicce, ma iniziarono ad essere proposte in ogni capo di abbigliamento.

Storici sono i completini maculati di Betty Page, che divennero emblema di femminilità e sensualità e contribuirono a consacrarla come una delle donne più sexy di tutti i tempi.

Passano le stagioni, gli anni ed è trascorso ormai un secolo, eppure l’animalier non è mai passato di moda ed oggi continua ad essere amato da tantissime donne. A 50 anni possiamo ancora indossare capi animalier? Certo che sì. Come? Te lo diciamo noi.

5 modi di abbinare un capo animalier a 50 anni

A 50 anni non bisognerebbe rinunciare ad indossare nulla, neanche l’animalier. Il discorso, però, è che bisogna saperlo fare nel modo giusto per essere comunque eleganti, chic, alla moda.

Dopo gli anta la regola dovrebbe essere una nella moda: less is more. Bisognerebbe eliminare quindi gli eccessi, in favore della semplicità, che ripaga sempre e che spesso è ancora più affascinante. Del resto, si sa, il troppo stroppia a tutte le età (ma già dopo i 40 anni ancora di più).

Quindi se hai 50 anni e stai pensando di indossare un capo animalier, ti diciamo noi come lo dovresti abbinare.

Giacca animalier e total black

Maglia, pantalone nero a vita alta, stivaletti con tacco a spillo non toppo alti e giacca animalier lunga: ecco come essere sexy e chic allo stesso tempo.

Non esiste niente di più affascinante di una donna che sa essere raffinata e femminile, ma senza ostentarlo. Provare per credere.

Gonna animalier e maglia monocolore

La gonna di cui parliamo non è mini, ma non deve neanche essere lunghissima: fino al ginocchio è la lunghezza giusta che accontenta sempre tutti.

Questa, infatti, non osa cercando di essere appariscente, ma non si nasconde neanche dietro stoffe abnormi. Però a 50 anni il fascino del vissuto si fa sentire e quindi è meglio non esagerare con l’animalier, come dicevamo.

Quindi se indossiamo una donna leopardata, tigrata, zebrata va benissimo, ma scegliamo poi un capo monocolore da abbinare: sì a maglie nere, bianche, ma anche colorate, purchè non si mescolino troppe fantasie.

Scarpe e borsa animalier

Se hai 50 anni e vuoi dare un tocco di animalier al tuo look, ma senza esagerare, opta per scarpe e borse di questa fantasia.

Puoi essere libera di scegliere gli altri capi da abbinare, ricordando sempre la regola del “less is more”, quindi meno estrosa cerchi di essere meglio è. Del resto, la sensualità spesso è semplicità, c’è poco da fare.

Blusa zebrata e jeans

Certo, puoi anche optare per un leopardato, un tigrato, oppure la fantasia che preferisci. Fatto sta che questa combo – magari con cintura e stivaletti bassi neri – può diventare adatta anche per andare in ufficio.

Ebbene sì, hai capito perfettamente: un capo animalier può essere sexy, ma anche casual, elegante. Dipende tutto da come lo indossiamo, lo ripetiamo ancora una volta.

Pantalone animalier e maglia lunga

Un pantalone animalier – a zampa, palazzo, skinny, a sigaretta, capri, bootcut, vanno benissimo tutti, dipende molto ovviamente dal tipo di fisico – con una maglia lunga, magari nera è il top per uscire di giorno.

Quali accessori scegliere? Scarpe nere, oppure beige, borsa dello stesso colore. Evviva la semplicità.

Se poi vuoi qualche consiglio su altri look trendy over 50, ne abbiamo creati vari partendo dalla borsa.