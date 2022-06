I nuovi costumi interi per l’estate ci fanno impazzire. Ecco i migliori

L’eterna lotta tra bikini e costume intero vede modelli sempre più accattivanti aumentando il dubbio su quali comprare. Oggi ci occupiamo di costumi da bagno interi colorati e leggeri come l’estate dovrebbe sempre essere.

C’era un tempo in cui questo capo da spiaggia veniva usato come unica opzione visto che il due pezzi prima del 1946 non era ancora stato inventato. Poi però lo si è sempre considerato adatto alle più rotonde tra noi ed in generale a chi è fuori forma.

Negli ultimi anni il costume intero è tornato in auge come è giusto che sia e le proposte della moda sono irresistibili. Scopriamo cosa comprare senza spendere una fortuna.

Costumi da bagno interi per l’estate 2022. Parola d’ordine “eleganza”

Creato da Collusion (in vendita su Asos a 24,95 euro) il costume da bagno intero in spugna con stampa grafica e dettaglio cut-out farà girare la testa a tutti, soprattutto se si è abbronzate. Sì al match con sandali colorati, gialli o azzurri, con tacco basso, ed ai bijoux a catena sottile.

Calzedonia ha realizzato il costume intero Atene (59 euro) con profondo scollo a V, fusciacca in vita con fiocco e stampa floreale su base azzurro chiaro in microfibra. Molto elegante e femminile, lascia la schiena completamente scoperta e sarà perfetto con un paio di shorts che riprendano uno dei colori dei fiori e delle espadrillas basic.

Più coprente e sobrio, il costume intero Lumière Colorè di Oséree ha righe orizzantali con fibre metallizzate. I colori anni Settanta e la decorazione lo rendono adatto anche come “pezzo sopra” per la pausa pranzo al bagno preferito. La scollatura è tutta sul dorso. Il prezzo è di 215 euro su MyTheresa.

Per distinguersi dai brand che con molta probabilità avranno le amiche, C’è il costume intero stampato, con ferretto di Tory Burch. Costa 160 euro sul sito ufficiale ed è già scontato. Disponibile in tre varianti di colore, è attillato, non troppo sgambato ed ha le coppe preformate. Con una gonna lunga si sarà perfette anche per l’aperitivo.

Con un nuovo costume vanno abbinate delle ciabattine all’altezza, in edizione limitata o di un continuativo che si desidera da sempre. La cosa importante è stare attente ai dettagli, non si sa mai chi si possa avere come vicino d’ombrellone.

Silvia Zanchi