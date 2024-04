Come delineare le sopracciglia, le pinzette professionali sono la scelta migliore

Contiene link di affiliazione.

Tagliare le sopracciglia dando loro la giusta forma è una delle attività importanti da svolgere per avere un volto sistemato e dall’aspetto curato. Per farlo ti servirà una pinzetta adatta; non sono più solo le donne a usarla, anche gli uomini se ne servono per affinare le sopracciglia o togliere tutti quei peli superflui che generalmente si trovano sopra al naso o rimuovere qualche pelo incarnito della barba. A nessuno piacciono peli fuori posto, tanto più se sono in viso che è praticamente il nostro bigliettino da visita.

Per questo sistemare le sopracciglia è una di quelle azioni che ci aiuta a essere più belli e sentirci sempre impeccabili, per farlo chiaramente si devono avere ‘gli attrezzi’ giusti. Usare un kit di pinzette per le sopracciglia professionali potrebbe essere la scelta migliore, in questo modo avrai a disposizione più strumenti per scegliere quello giusto per ogni ‘pelo superfluo’ da utilizzare anche su diverse parti del volto.

Come scegliere la pinzetta per le sopracciglia con la punta giusta

La pinzetta per le sopracciglia serve sì a delineare e dare una forma a questa parte del volto che incornicia gli occhi, ma ti può tornare utile anche per altre funzioni. Che tu sia un uomo o una donna ti sarà capitato sicuramente di avere qualche pelo incarnito, magari della barba o all’inguine, ed è qui che la scelta della pinzetta giusta è fondamentale per ottenere il miglior risultato e ‘riuscire nell’impresa’. Proprio per questo ti suggerisco di avere a disposizione un kit con più strumenti così da avere più pinzette con diverse punte da usare a seconda del pelo che devi rimuovere. Potrebbero interessarti alcuni consigli per avere le sopracciglia sempre al top che renderanno il tuo sguardo magnetico.

Ti sarà capitato senz’altro di trovarti davanti allo specchio con il desiderio di tagliare le sopracciglia e non sapere da dove iniziare. Togliere quelle centrali – mi riferisco a quelle che si trovano nella parte superiore del naso, tra la spaccatura delle due sopracciglia – è la cosa più semplice. Ma anche qui è sempre importante avere la pinzetta giusta altrimenti correrai il rischio di spezzare il pelo e dunque, non solo di non rimuoverlo, ma di farlo anche incarnire, restando con quelli antiestetici puntini neri che tutti noi odiamo.

Anche le pinzette per le sopracciglia non sono tutte uguali, generalmente differiscono per il tipo di materiale di cui sono fatte ma anche per la punta, che può essere inclinata, a punta, piatta o inclinata a punta.

La punta inclinata può tornarti utile per afferrare anche più peli in contemporanea, riuscirai a farlo in modo quasi geometrico per ottenere un risultato da vero professionista. Un’altra storia è la pinzetta a punta, questa potrai usarla per i peli incarniti, ma anche per quelli più sottili che generalmente sembrano impossibili da afferrare. O, ancora, può tornare utile nell’eventualità che dovesse entrarti una scheggia sotto pelle.

C’è poi la pinzetta piatta che ha una superfice di presa più ampia ed è l’ideale se hai delle sopracciglia molto folte; ti suggerisco di usarla nella parte centrale, dove non devi applicarti troppo sulla forma, ma devi levare quanti più peli possibili in unica mossa. Infine c’è quella inclinata a punta: questo è uno strumento molto preciso che ha la duplice funzionalità di riuscire a strappare via i peli incarnati, garantendoti al contempo un lavoro estremamente minuzioso. Se l’argomento ti interessa ti suggerisco di leggere “Il trucco per avere sopracciglia sempre perfette”.

Ogni tipologia di pelo, come vedi, ha la sua pinzetta giusta, per questo il mio suggerimento è scegliere un kit professionale che le abbia tutte così da non dover impazzire solo con una che spesso potrebbe essere inefficace in alcune zone del volto. Ti consiglio il kit di pinzette professionali Candure, al cui interno ce ne sono quattro, ognuna con una punta diversa e in acciaio inossidabile, caratteristica da tenere in considerazione perché in questo modo non solo non si arrugginiranno, durano a lungo e sono anche molto leggere, quindi facili da maneggiare.

Ricordati che è sempre meglio acquistare un prodotto professionale, soltanto così avrai la sicurezza di una pinzetta che ti duri nel tempo e che tagli e strappi via i peli in modo efficace, senza spezzarli, lasciando quelle fastidiose mezze puntine che sono davvero molto antiestetiche.

