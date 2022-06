Vuoi perfezionare le tue sopracciglia? Ecco il trucco per non sbagliare!

Hai bisogno di perfezionare le tue sopracciglia ma non sai da dove partire? Ecco il trucco infallibile per ottenere un risultato da pro.

Quando andiamo a perfezionare le sopracciglia, sappiamo che si tratta di una manovra abbastanza delicata e che richiede molto tempo.

Infatti, abbiamo paura di ritrovarci con delle sopracciglia irregolari o peggio, troppo spuntate. Ma per quanto fastidiosa possa essere, la loro manutenzione è un must se si vuole ottenere un certo tipo di bellezza.

Il trucco per perfezionare al meglio le sopracciglia

Con l’aiuto di una regolare rifinitura, sarà molto più semplice tenere a bada le tue sopracciglia. Se non sei sicura di come rifinirle, non preoccuparti. Ti sveliamo passo dopo passo come procedere, inclusi gli strumenti necessari per ottenere un paio di sopracciglia da pro.

Prima di tutto, ti chiederai ogni quanto tempo si dovrebbero rifinire le sopracciglia. In linea di massima, le sopracciglia dovrebbero essere curate circa una volta alla settimana. Se invece stai cercando di farle crescere, fai trascorrere più tempo tra una spuntatina e l’altra. Ma vediamo ora come perfezionare la sopracciglia.

Pettinare le sopracciglia

Comincia utilizzando un pettine per sopracciglia per spazzolare la zona anteriore delle sopracciglia verso l’alto, in direzione dell’attaccatura dei capelli. In questo modo potrai vedere quali peli sono più lunghi di altri.

Tagliare i peli lunghi

A questo punto sei in grado di notare quali peli tendono ad allinearsi con la parte superiore del sopracciglio e quali invece spiccano per lunghezza. Utilizza un paio di forbici angolate per sopracciglia per tagliare con cura i peli più lunghi. Se non ottieni subito un risultato eccelso non preoccuparti, potrai sempre rifinire in seguito, ma attenzione, non puoi aggiungere altri peli una volta tolti.

Ripetere il processo

Passa alla sezione centrale delle sopracciglia e spazzola nuovamente i peli verso l’alto, rifinendo dove necessario. Fatto ciò, ripeti la stessa tecnica di pettinatura e rifinitura sulla coda delle sopracciglia.

Spazzolare le sopracciglia

Utilizza un pettine per sopracciglia per spazzolarle le sopracciglia nella direzione in cui le modelleresti. Questo ti darà un’idea più precisa di come cadranno normalmente i peli delle sopracciglia appena spuntate. Se noti dei peli fuori posto, usa le forbici angolate per sistemare la situazione.

Controllare in ogni direzione

Sebbene spazzolare i peli verso l’alto sia un modo semplice per mettere in risalto i peli lunghi e indisciplinati, anche spazzolarli verso il basso è importante quando si rifanno le sopracciglia. In questo modo si garantisce che non rimanga nessun pelo lungo.

Perfezionare le sopracciglia

Dopo aver sistemato le sopracciglia a tuo piacimento, vorrai assicurarti che si mantengano al loro posto per tutto il giorno. Ti consigliamo quindi un gel trasparente per sopracciglia, in modo da sigillare il tuo look.