Menopausa: il miglior rimedio naturale per alleviare i sintomi

La menopausa è un periodo che viene vissuto da molte donne con un certo disagio, sia dal punto di vista psicologico che fisico. Si tratta di un momento di transizione, durante il quale il corpo va incontro ad una serie di cambiamenti importanti soprattutto a livello ormonale. Ciò influisce sulla qualità della vita, in quanto molti dei sintomi associati alla menopausa sono fastidiosi e possono arrivare ad influenzare la propria routine.

Assumere farmaci specifici può rivelarsi senz’altro un’opzione, ma conviene prendere in considerazione anche altre soluzioni perché in commercio esistono alcuni prodotti a base di ingredienti vegetali che permettono di trovare sollievo ed attenuare i sintomi più comuni. Tra i prodotti più consigliati troviamo Valdispert Menopausa, l’integratore alimentare a base di estratti di origine vegetale che vale sicuramente la pena provare. Vediamo nel dettaglio cosa contiene e in quali casi si rivela utile.

Valdispert Menopausa: cos’è e come funziona

Valdispert Menopausa è un integratore alimentare specificatamente formulato con ingredienti utili ad alleviare alcuni dei sintomi più comuni della menopausa. Se associato ad una dieta bilanciata e ad uno stile di vita sano, può rivelarsi un vero e proprio alleato di ogni donna. Nella confezione del prodotto è possibile trovare 20 compresse da assumere al mattino (compressa Day) ed altre 20 compresse che invece devono essere prese la sera (compressa Night), prima di coricarsi, in quanto contengono dosaggi differenti di principi attivi.

Composizione del prodotto e benefici

Vediamo però più da vicino cosa contiene questo integratore e quali sono i sintomi che permette di alleviare.

# Trifoglio Rosso

Il trifoglio rosso è una pianta che vanta delle ottime proprietà ed è ormai utilizzata da moltissimo tempo proprio per placare i sintomi più tipici e fastidiosi della menopausa come le vampate di calore e l’eccessiva sudorazione improvvisa. È infatti ricca di isoflavoni, ossia estrogeni vegetali che agiscono in modo simile a quelli femminili. Durante la menopausa è proprio il calo degli estrogeni che provoca la maggior parte dei disturbi e grazie al trifoglio rosso si possono dunque ottenere effettivi benefici.

# Estratto di Matè

Valdispert Menopausa contiene anche estratto di Matè, conosciuto per via delle sue ottime proprietà depurative e diuretiche. Consente dunque di favorire in modo naturale il drenaggio dei liquidi, contrastando la ritenzione idrica che è un altro dei problemi tipici della menopausa. Non solo: alcuni studi hanno messo in luce che l’estratto di Matè è in grado anche di regolare il metabolismo lipidico. Si tratta dunque di un altro importante alleato per le donne in menopausa.

# Melatonina

Un altro ingrediente importantissimo che troviamo in questo integratore specificatamente pensato per contrastare i principali sintomi della menopausa è la melatonina. È ormai risaputo infatti che questa molecola svolge un ruolo chiave nella regolazione del ritmo sonno-veglia ed è sufficiente assumerne 1 mg prima di coricarsi, per riuscire ad addormentarsi più rapidamente. Grazie alla presenza della melatonina, questo integratore è di supporto anche in presenza di un altro dei disturbi più tipici della menopausa ossia l’insonnia.

# Magnesio

Il magnesio infine è sempre consigliato alle donne in menopausa in quanto permette di ridurre la sensazione di eccessiva stanchezza e contribuisce alla normale funzione muscolare.