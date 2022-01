Gel sopracciglia: tutto quello c’è da sapere sul beauty product di tendenza

Il gel sopracciglia sta diventando un cosmetico indispensabile: tutto merito di Chiara Ferragni e delle sue sopracciglia “importanti”.

Anche se ha sempre sfoggiato sopracciglia piuttosto folte e ben delineate, Chiara Ferragni le ha sempre portate di un colore molto simile ai capelli. Le cose, nella Settimana della Moda di Parigi 2022 sono cambiate!

Per i suoi ultimi look l’influencer ha deciso di optare per un paio di sopracciglia molto più scure del normale. Si è trattato di un cambiamento improvviso e non annunciato che ha lasciato i fan di Chiara piuttosto perplessi.

I commenti alle sue più recenti fotografie sottolineavano proprio il fatto che il nuovo look non si addicesse ai suoi colori e che le sopracciglia fossero troppo scure.

Come al solito, però, Chiara Ferragni ha elegantemente ignorato tutte le critiche e ha continuato orgogliosamente a sfoggiare un paio di sopracciglia scure, folte e soprattutto perfettamente definite.

Sono bastate un paio di fotografie per scatenare la corsa a scoprire come ottenere un arco sopracciliare esattamente come il suo, e la risposta è stata una sola!

Ecco perché non potrai più fare a meno del gel per sopracciglia

Una ventina di anni fa la moda stabilì che le sopracciglia dovessero quasi scomparire dal viso delle donne. Le modelle e la stragrande maggioranza delle ragazze portavano infatti sopracciglia sottilissime, spesso molto arcuate e senza forma. Una semplice linea (a volte anche un po’ spelacchiata) che riduceva al minimo l’espressività.

Purtroppo, a differenza dei peli superflui, se eccessivamente maltrattate le sopracciglia smettono di crescere. Questo significa che per molti anni le donne si sono ritrovate a dover risolvere il problema di sopracciglia irregolari a cui mancavano addirittura piccoli ciuffi di peli.

Fortunatamente per tutte nel corso dei decenni la tendenza si è completamente invertita. Dove un tempo c’erano sottilissime linee di peletti anemici, oggi ci sono fieri cespugli un po’ disordinati ma in perfetta salute.

Se le sopracciglia folte sono un must, ovviamente oggi si lasciano crescere il più possibile. Se le donne brune, tipicamente mediterranee, non hanno problemi in questo senso, le altre sono spesso costrette a “rinfoltire” le sopracciglia disegnando i peletti mancanti con matite, gel e addirittura tatuaggi permanenti.

Quando però le sopracciglia crescono fino a lunghezze “impegnative” tenerle a bada può essere complicato. Per questo motivo negli scorsi mesi moltissime ragazze hanno fatto ricorso a una tecnica tanto semplice quanto efficace ma soprattutto super economica: le sopracciglia saponate.

Negli ultimi mesi quindi abbiamo scoperto che, utilizzando del semplice sapone e un vecchio spazzolino da denti, possiamo ottenere delle sopracciglia super glamour e un po’ spettinate, ma che fanno tanto “wow”.

Se però il look messy delle soapy brows non è esattamente in linea con il nostro stile si può adottare (per non abbandonarlo mai più) il gel sopracciglia.

Si tratta di un gel spesso trasparente, ma che può essere anche colorato per intensificare il colore naturale dei peletti, e che si utilizza praticamente come un mascara.

Il prodotto si presenta fluido e incolore all’interno di un astuccio e si applica con uno spazzolino o scovolino sagomato.

L’idea è di pettinare e fissare al tempo stesso le sopracciglia, in maniera che rimangano esattamente nella posizione che desideriamo per tutto il giorno.

Soprattutto se si opta per un gel colorato è necessario accertarsi che si tratti di un gel waterproof, che quindi non coli a contatto con il sudore della pelle o a causa di qualche improvvisa goccia di pioggia.

Per quanto riguarda i tempi di asciugatura, dovrebbero essere molto brevi, soprattutto perché si tratta di utilizzare quantità di prodotto davvero piccolissime. Se ci si dovesse rendere conto che il prodotto impiega molto tempo ad asciugarsi vuol dire che si tratta di un gel di qualità piuttosto scadente.

Per quali altri scopi si può usare il gel per sopracciglia?

Dal momento che il gel crea una barriera isolante sulle sopracciglia è perfetto anche da utilizzare come fissante e protettivo dopo l’utilizzo di matite e polveri per truccare le sopracciglia.

Il prodotto infatti formerà una patina gommosa sia sulle sopracciglia vere sia su quelle disegnate con il pennellino o la matita. In questo modo si potrà essere certe che il make up durerà in maniera impeccabile molto a lungo.

Qual è la forma di sopracciglia ideale per l’utilizzo del gel?

Ovviamente quando si utilizza il gel per sopracciglia il pericolo è di “ingessare” l’espressione. Per evitarlo è assolutamente fondamentale sagomare le sopracciglia in maniera che siano precise ma non disegnate con un righello.

La raccomandazione è di non tagliare mai le sopracciglia tenendo le forbicine in orizzontale, dando un taglio netto a più peletti. Molto meglio tagliare uno o due peletti per volta con le punte delle forbici tenute in obliquo e verso l’alto. In questo modo le sopracciglia avranno un effetto leggermente più irregolare ma molto, molto più naturale!