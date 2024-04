La collezione per la Primavera Estate 2024 Valentino L’École mette in primo piano il corpo e la femminilità liberata dai cliché di seduzione.

La collezione Primavera Estate 2024 Valentino L’École, la penultima dell’ex direttore creativo Pierpaolo Piccioli, è stata presentata dalla maison durante la Paris Fashion Week con una sfilata all’École des Beaux Arts in rue Bonaparte. A Piccioli è ora subentrato Alessandro Michele, ex Gucci, che debutterà con la collezione SS25.

La collezione pone l’accento sull’individualità e promuove un messaggio fondamentalmente femminista. Il corpo dovrebbe essere libero dalle aspettative della società e dallo sguardo giudicante degli uomini. «È la collezione più nuda che abbia mai fatto. Ho voluto un rapporto molto stretto tra vestito e corpo per ottenere un’immagine libera e fuori dagli schemi», ha dichiarato Piccioli dopo la sfilata.

Valentino L’École, la collezione Primavera Estate 2024

La nudità infatti viene presentata come uno stato assolutamente naturale, non come un mezzo di provocazione o seduzione, Questa innovativa affermazione di libertà sta alla base della collezione estiva Valentino L’École. Siamo abituati a pensare alla moda come a qualcosa che serve a vestire il corpo. Piccioli crea invece un rapporto speciale tra l’abito e la donna che lo indossa, proprio per trasformare la nostra percezione del nudo.

Lo scopo della collezione Valentino L’École non è quello di enfatizzare la sessualità e neppure di seguire cliché prestabiliti. Vuole invece esplorare la connessione vitale tra il tessuto e il corpo, alla base di una sensualità del tutto personale. In questa collezione Piccioli ha utilizzato una nuova e innovativa tecnica Valentino, l’altorillevo. Una lavorazione scultorea che valorizza i tessuti e la silhouette e crea un particolare gioco di luci e ombre che evoca la bellezza del corpo nudo. Se ne è servito per scolpire motivi ornati, come colombe, gigli e melograni, che sembranocreati da una stampante 3D.

Una tridimensionalità che crea forme che incorniciano il corpo: abiti corti in pizzo bianco che sembrano opere d’arte in gesso, abiti traforati abbinati a gonne cortissime, che sfidano le restrizioni imposte dalla società sul modo in cui le donne “dovrebbero” vestirsi. La tecnica dell’altorilievo viene applicata anche alle T-shirt oversize, agli abiti con dettagli cut out e persino al denim. Ogni singolo capo della collezione è un’opera d’arte indossabile.

Gli accessori della collezione

Per quanto riguarda gli accessori, la collezione Valentino L’École segue la stessa visione di femminilità che si coniuga con la libertà. Le calzature, come i sandali e le slingback, hanno la suola piatta, rasoterra, per abbracciare la comodità. Nella collezione anche un paio di sneakers traforate, destinate a diventare uno dei must have di questa stagione.

Le iconiche borse della maison, tra le quali spicca la nuova Valentino Vlogo Moon Bag, un elegante modello a mezza luna in pregiato vitello double-face, sono una celebrazione di morbidezza, da portare con eleganza a mano o da far dondolare con nonchalance al polso.

Per presentare la collezione L’École, Valentino ha affidato al talento del celebre duo di fotografi Mert Alas & Marcus Piggott il compito di realizzare una campagna con un cast internazionale, tra i cui volti spicca quello di Kaia Gerber.