Ascelle fresche e profumate: fai scorta di deodorante roll on Nivea

Finalmente è arrivata la primavera: le giornate si allungano, il sole splende alto in cielo come mai ha splen.. va beh ci siamo capite e le temperature salgono e salgono ancora fino a raggiungere quelle della sala macchine del Titanic per intenderci. Per chi ama il caldo, questo è il paradiso, per chi a malapena tollera il primo cenno d’estate, i prossimi mesi saranno davvero tosti. Se a questo poi si aggiunge l’impareggiabile ascella pezzata che colpisce tutti, specialmente nei momenti meno opportuni, va da sé che il quieto vivere diventa un concetto abbastanza astratto. Il deodorante roll on di Nivea però può essere la tua salvezza.

Non è di certo un mistero che il deodorante è quel fido alleato silenzioso che ci consente di non fare brutte figure magari se si è a un pranzo di lavoro importante o a un primo appuntamento galante. Ma anzi, vogliamo azzardare oggi dicendo che il deodorante dovrebbe prescriverlo proprio il dottore. Specie quando in città si è costretti a prendere i mezzi pubblici, non è di certo l’esperienza più entusiasmante del mondo dover condividere uno spazio già di per sé angusto con chi ha un rapporto pessimo con l’igiene personale.

Insomma, la vita può metterci davvero a dura prova con l’arrivo della bella stagione, ma si può correre ai ripari scegliendo prodotti di qualità. Esistono deodoranti di tutti i tipi ma oggi vorremmo consigliarti questo pacchetto di 6 deodoranti Nivea, ideale per fare scorta ora che iniziano i mesi più caldi così da avere una sensazione di pulito, comfort e fresco a lungo.

Nivea dry fresh: non sottovalutare la scelta del tuo deodorante

Tendiamo a pensare che un deodorante valga l’altro per una serie di ragioni. Tanto, ciò che conta è che copra spiacevoli odori, no? Sì, ma non basta. Proprio perché si tratta di una zona abbastanza delicata e soggetta spesso e volentieri ad arrossamenti e irritazioni (e nella maggior parte dei casi causati proprio dal sudore) si deve optare sempre per un deodorante che rispetti la pelle al 100%.

E in tal ottica, il deodorante roll on Nivea è un’ottima scelta. Grazie all’innovativa formula testata in situazioni di vita reali (dallo stress per la scadenza imminente di una consegna in ufficio al caldo di una “normale” giornata estiva) e che rispetta il pH della tua pelle, non correrai mai il rischio di ritrovarti con vestiti macchiati ad altezza ascella che, al contrario, saranno sempre asciutti anche nelle circostanze più improbabili. E oltre a essere fresche e asciutte a lungo, le tue ascelle saranno sempre profumatissime, scongiurando così qualsiasi cattivo odore fino a fine giornata.

L’offerta poi è davvero conveniente. Grazie al pacco da 6 deodoranti da 50 ml, il risparmio non è da poco. Ammettiamo che ormai per dei deodoranti di qualità si è costretti a spendere una piccola fortuna, a volte si arriva a pagare perfino 4 euro al pezzo. In questo caso invece approfittando dell’offerta, ogni singolo deodorante ti costerà meno di 2.50 euro. Se non sei ancora convinta del tutto però, c’è un altro aspetto importantissimo che fa la differenza. Sai perché dovresti preferire il deodorante roll on alla versione stick o spray?

Deodorante roll on: tutti i vantaggi che non conosci

Se è vero che il deodorante spray non si applica direttamente a contatto con la pelle, motivo per cui può essere utilizzato da più persone contemporaneamente senza correre rischi di alcun tipo, come trasmissione di infezioni o contaminazioni, è altrettanto vero che molti dei deodoranti spray in commercio contengono al loro interno ancora alcool che non rispetta per nulla il pH della tua pelle.

Ma non solo. Proprio perché spray, non è possibile dosare il prodotto in maniera precisa, tant’è che sono necessari nella maggior parte dei casi anche diversi spruzzi che alimentano solo uno spreco in termini di sostenibilità ambientale e di gestione delle finanze che con i tempi che corrono non è proprio il massimo.

Al contrario, invece, il deodorante stick può essere applicato in maniera estremamente precisa dosando così perfettamente il prodotto. Tuttavia, se steso in maniera inappropriata o ancora se usato in maniera eccessiva, il deodorante stick potrebbe occludere i pori della pelle causando irritazioni e arrossamenti. E poi, se si usano maglie o camicie scure, queste potrebbero rovinarsi a causa della consistenza solida del deodorante che lascia tracce bianche sugli indumenti.

Il deodorante roll-on, invece, è la sintesi perfetta perché fonde insieme la leggerezza dello spray alla praticità dello stick. Non solo, infatti, grazie alla fluidità della sua formulazione, consente di distribuire al meglio il prodotto sulla pelle, ma non occlude i pori e previene gli accumuli di deodorante sugli indumenti. Pratico e piccolo, puoi metterlo anche nella borsetta più mini che hai nell’armadio per una “rinfrescata” al volo.

