La camicia azzurra è un classico intramontabile, che ci consente di creare facilmente abbinamenti easy e chic.

Un capo versatile e intramontabile, come il little black dress, il trench o la t-shirt a righe: stiamo parlando della classica camicia azzurra dal fascino senza tempo. Con la sua eleganza discreta, si adatta a una vasta gamma di stili e occasioni. È un elemento basic e davvero essenziale nel guardaroba di ogni donna. Ma come abbinare al meglio la camicia azzurra?

Analizziamo tre modelli diversi: la camicia azzurra oversize, quella attillata e la versione crop, e vediamo qual è il modo più stiloso per abbinarli a gonne, jeans e pantaloni bianchi.

Come abbinare la camicia azzurra

Partiamo dal modello di camicia azzurra da scegliere per i vari abbinamenti. Quelli oversize sono la scelta ideale per chi cerca il comfort senza però sacrificare lo stile. Con questa camicia, caratterizzata da linee morbide e da una vestibilità ampia, puoi dar vita a look casual-chic che si prestano a molteplici occasioni.

Le camicie attillate invece invece sono perfette per chi preferisce un look più aderente e femminile. Con le sue linee definite questo tipo di camicia aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi outfit. Infine ci sono le camicie crop, molto giovanili, audaci e di tendenza.

La camicia azzurra è davvero un jolly: vediamo come abbinarla alle gonne. Possiamo abbinare la camicia azzurra a diversi tipi di gonne come quelle a ruota, ma anche alle gonne midi plissettate e alle gonne a tubino. Per un look retrò-chic puoi optare per una camicia oversize con una gonna a ruota.

Oppure, per un look elegante da ufficio, perfetto per affrontare una giornata di lavoro con stile, puoi scegliere una camicia azzurra attillata con una gonna midi plissettata o con una gonna a tubino nera e un paio di décolleté. Per un tocco di colore in più, puoi completare il look con una borsa a tracolla rossa e con un foulard stampato.

Altro classico abbinamento per la camicia azzurra sono i jeans, indipendentemente dal modello scelto. Se vuoi creare un look casual, rilassato e alla moda, perfetto per un pranzo con gli amici o una passeggiata in città, puoi abbinare una camicia azzurra oversize a dei jeans boyfriend, con un paio di sneakers bianche. Una camicia azzurra attillata è invece l’abbinamento ideale con un paio di jeans skinny e scarpe con tacco: il risultato sarà un look da città, più aderente e femminile. Infine, la camicia azzurra può essere abbinata ad un altro capo estivo per eccellenza: i pantaloni bianchi, sia lunghi che in versione shorts.

Prova ad indossare una camicia azzurra crop su un paio di pantaloni bianchi a gamba larga. Il risultato sarà un look casual-chic, perfetto per un pomeriggio di shopping o un brunch con le amiche. Per un look più sofisticato, invece, prova l’abbinamento camicia azzurra attillata con pantaloni bianchi a sigaretta. Per aggiungere un twist al tuo look, completalo con accessori di tendenza come una borsa a tracolla e degli occhiali da sole oversize.

Prova tu stessa a sperimentare i vari abbinamenti della camicia azzurra nelle sue diverse varianti a capi diversi. Sono davvero tante le possibilità di questo capo, un must-have nel guardaroba di ogni donna alla ricerca di look mai banali e che non passano di certo inosservati.