La camicia crop top è il trend dell’estate: ecco i 5 must have che vorremmo avere tutte

La camicia crop top si prepara a diventare il trend dell’estate: ecco i 5 must have che tutte vorremmo e dovremmo avere.

Si prepara a diventare uno dei trend della prossima estate: la camicia crop top è la nuova tendenza pronta a sbarcare sulle spiagge di tutta Italia e non solo.

Se saputa abbinare è perfetta da indossare anche in città, complici pantaloni e gonne a vita alta, in pieno stile anni ’90. Del resto in questi ultimi tempi abbiamo assistito a un prepotente ritorno della tendenza “crop top” o “cropped” ovvero “corto” o “ritagliato”.

Dalle t-shirt, qui puoi trovare i 5 must have estivi tra cui anche la cropped, ai top, passando per le felpe, ma tutti con il preciso obiettivo di scoprire la pancia. Scopriamo allora i 5 must have delle camicie cropped.

Ecco i 5 must have della camicia crop top: trend dell’estate

Una camicia corta che lascia scoperto l’ombelico è la nuova tendenza appena uscita anche dalle passerelle. Da Versace a Etro, passando per Alberta Ferretti. Sono tanti i brand di lusso e non solo, che le propongono. Vediamo allora i 5 must have della camicia crop top.

1) Camicia crop top ideale per il mare.

I modelli qui sotto sia di Etro che di Versace ci portano subito nel clima marinaro. Avere una camicia di lusso crop top come una delle due in questione è un vero e proprio must estivo. Immaginiamole sfoggiate con un sandalo flat, una borsa in paglia, costume in vista e un cappello con la tesa larga. Assolutamente da copiare.

2) Camicia cropped a fiori

Restando in tema primavera-estate ecco un’altra tendenza destinata ad essere un must have. Ed ecco qui sotto la camicia a fiori rigorosamente cropped abbinata alla mini con la stessa stampa. E per non farci mancare niente c’è anche il reggiseno en pendant. Un mix romantico e chic.

3) Camicia crop top tye dye

Come già vi abbiamo accennato qui c’è un prepotente ritorno dello stile psichedelico degli anni ’70, ovvero il tye dye. E anche la camicia cropped non poteva non cedere a questa tendenza. Quella di Zara che vedete nell’immagine in alto a destra la potete acquistare cliccando qui.

4) In stile animalier

Anche quest’anno ritroviamo lo stile animalier. In particolare la camicia cropped con nodo in vita di Yoox, che potete vedere in alto a sinistra, in lilla, uno dei colori di tendenza di questa stagione potrete acquistarla qui.

5) Camicia classica cropped

E infine, chiudiamo questa carrellata con la classica camicia bianca ma in versione crop top. Qui puoi acquistare questo modello semplice in bianco di Zara.