Se non sai come abbinare la gonna a tubino, segui i nostri consigli

Non sai come si abbina la gonna a tubino? Niente paura, segui questi consigli e ti sentirai al top.

Che sia di pelle oppure elasticizzata, con oppure senza spacco, nera, colorata, multicolour, la gonna a tubino – conosciuta anche come pencil skirt – ci piace sempre.

Elegante, chic, ricercata, questa ormai non vive più relegata a capo da indossare in ufficio, ma è adatta – nelle sue varie declinazioni – a diverse occasioni.

Per andare ad un pranzo nel week end, ad una cena, ad un party, questo indumento è talmente versatile che ovunque, indossandolo, faremo bella figura.

Ma come si abbina la gonna a tubino? Te lo diciamo noi. Ecco 5 outfit creati partendo proprio da questo capo.

Ecco come si abbina la gonna a tubino

La gonna a tubino, come dicevamo, è diventato ormai un must di ogni stagione. Possiamo indossarla infatti in inverno con un paio di calze, ma anche in estate.

Ma come si abbina la gonna a tubino? Ecco 5 look diversi pensati per occasioni del tutto diverse tra loro.

Se poi ami invece la jumpsuit, ecco 5 modi di abbinarla in occasioni diverse.

Gonna a tubino e t – shirt

Per un look country – chic non c’è niente di meglio di questa combo. Che sia per andare a lavoro, oppure per uscire di giorno ed andare a pranzo fuori con le amiche, in questo modo potrai essere trendy, stilosa, cool.

Come indossare la t – shirt? Dentro alla gonna, un po’ svasata. Questo è un trucchetto che ti potrà servire anche per coprire eventuali difetti sui fianchi, oppure preservare le proporzioni (ad esempio, in caso di fisico a mela).

Le scarpe potranno essere sia basse, che alte, magari con un po’ di plateau, oppure comunque tacco rotondo. Se preferisci, puoi anche indossare un bel paio di zeppe e sarai perfetta.

Gonna, crop top e giacca di pelle

Questo trio delle meraviglie è perfetto soprattutto di sera. Sexy, ma al contempo ricercato, ti permetterà di scoprirti, ma non troppo.

In questo caso, avrai due opzioni: potrai optare per una gonna di pelle da abbinare alla giacca, oppure per un altro tessuto che faccia da contrasto.

Scegli tu in base a quello che ti mette più a tuo agio, ma come scarpe opta per delle décolleté.

Gonna e giacca di jeans

Se vuoi essere sporty – chic, questo look fa decisamente al caso tuo. La giacca di jeans, casual per definizione, in questo modo potrà smorzare i toni più seriosi della gonna.

Per quanto riguarda le scarpe, potrai spaziare come credi: sì a sneakers, ma anche a sandali con il tacco per esempio.

Gonna a tubino nera e camicia bianca

Per un look perfetto da ufficio, ecco questo duo di classe, sofisticato, ricercato all’ennesima potenza.

Ma sappi che non dovrai indossarlo necessariamente in ufficio: potrai ad esempio sceglierlo per una cena di lavoro, oppure comunque elegante, ma anche per uscire la sera con gli accessori giusti.

In quest’ultimo caso potresti ad esempio giocare sui colori, scegliendo delle scarpe abbinate alla borsa di un tono molto acceso (come il fucsia, il rosso, il rosa shocking), che possano illuminare l’outfit e renderlo decisamente più alla portata di occasioni casual.

Gonna e blazer

Tra tutti quelli proposti, questo è l’abbinamento in assoluto più elegante. La gonna a tubino, capo di per sé chic, abbinata al blazer, capo raffinato, ma sempre glamour, diventa un tripudio di stile.

Occhio, però, alla lunghezza del blazer. Se hai un fisico a pera, ad esempio, ma non vuoi rinunciare a questa gonna, puoi giocare su una lunghezza che copra i fianchi ed equilibri la figura nel suo complesso.

Se, invece, hai il tipico fisico a mela oppure a clessidra, scegli un modello un po’ più corto. In ogni caso, come scarpe? Sì a tacchi, rigorosamente a spillo.