Come vestirsi se hai il fisico a mela: vestiti, pantaloni, jeans e altro

Chi ha un fisico a mela può mettere in risalto le gambe snelle e non solo. Ci sono outfit che è bene prediligere per essere glam.

Il segreto per valorizzarci è, senza alcun dubbio, quello di guardarci allo specchio e scoprire quali pregi mettere in evidenza e quali difetti mimetizzare con il giusto abbigliamento. Tutte abbiamo dei difetti – anche le modelle sulle pagine patinate – motivo per cui il giusto outfit può aiutarci a esaltare al meglio noi stesse.

Basterà, infatti, scegliere dei capi d’abbigliamento che mettano in risalto le nostre forme nel modo giusto. A ogni forma del corpo spetta un determinato outfit, ma quale? Scopriamo insieme come vestirsi se hai il fisico a mela, dai vestiti ai pantaloni passando per i jeans e altro.

I vestiti per fisico a mela a 8: pantaloni, maglie, gonne e camicie

Le donne con il fisico a mela presentano delle spalle ben scolpite, un seno generoso, la fascia addominale importante e delle belle gambe affusolate. Per quanto riguarda i vestiti per un fisico a mela a 8, via libera a maglie, blazer e cardigan lunghi che si legano all’altezza del busto, ma anche ai tubini ripresi in vita e alle gonne con elastico in vita. In linea generale, occorre prediligere abiti, gonne e pantaloni a vita alta.

A dover essere messi in risalto sono le braccia e le gambe slanciate e sottili. Quindi, sì a maglie e abiti a vita alta, ma anche a gonne corte. Le maglie e le camicie dovrebbero essere a tinta unita o con delle semplici fantasie. Ad esempio, sono assolutamente da evitare le righe orizzontali. Meglio evitare, inoltre, qualunque cosa di appariscente nella zona addominale. In linea generale, bisognerebbe puntare sulle gambe snelle e sul décolleté con degli scolli a V.

Jeans e gli altri outfit per il fisico a mela

Quando si parla di fisico a mela e abiti, meglio optare per quelli wrap e a forma di A, dato che sono stretti sulla parte superiore del corpo e vanno, poi, allargandosi. Anche in questo caso, meglio scegliere dei vestiti che mettano in bella mostra le gambe, ma è importante che non siano troppo stretti in vita.

Per quanto riguarda i jeans, potresti optare per dei jeans aderenti slim fit. Come i jeans, anche i pantaloni dovrebbero essere aderenti. Per quanto riguarda le scarpe, sono ottime le sneakers, gli stivali bassi o le décolleté per mettere in mostra le caviglie sottili. Infine, ricorda di evitare i vestiti stretti così come i tagli oversize e maglie, camicie, cardigan, maglioni, giacche e blazer troppo corti.