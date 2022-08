Abiti in pizzo: ecco i più glamour del momento sotto i centodieci euro

Quando abbiamo un appuntamento, quando siamo invitate ad un cocktail party, quando insomma non abbiamo la più pallida idea di come vestirci c’è l’abito in pizzo, soluzione perfetta per questo ed altro. Vediamo i più belli senza spendere una fortuna.

Con poco più di cento euro ci sono molte opzioni, abiti arricciati, colorati, con gonna a campana e con fantasie vichy. Riguardo agli agli abiti in pizzo però c’è più difficolta appunto perché di solito il prezzo è più elevato.

Ecco quindi che abbiamo fatto una selezione dei modelli in pizzo più cool di stagione, tutti rigorosamente sotto i centodieci euro. Scopriamoli insieme.

I possibili outfit in pizzo per l’estate con una spesa massima di 110 euro

Per chi punta sul lungo e morbido da sfoggiare soprattutto di giorno, ecco la proposta di 4giveness ad 80,50 euro (anziché gli iniziali 115 euro). Spalline sottili, scollo a V, si stringe al punto giusto in vita per poi cadere largo sui fianchi. Sì a ciabattine flat colorate ma evitiamo di trascinarlo sull’asfalto per rovinarlo in modo irrimediabile. Nel dubbio meglio fare un salto dalla propria sarta di fiducia prima di metterlo in valigia.

Con Twinset e nello specifico con l’abito fitted in macramè bianco gesso (99 euro già scontato sul sito del brand) si ottiene immediatamente un allure bon ton. Doppiato con crepe de Chine, ha mezze maniche a palloncino, scollo tondo e dettaglio cut out nella parte alta della schiena. Da indossare con un sandalo o una décolleté nude.

Con uno sconto di ben il 50%, la proposta di Reserved è in un magico color ciliegia. Maniche lunghe con polsini a sbuffo, parte alta realizzata come una blusa classica, cinturino in vita, gonna a trapezio e decorazioni floreali di tendenza. Costa attualmente 19,99 euro.

In verde chiaro ed a 48 euro su Yoox, Liu Jo ha creato un abito corto in pizzo adatto soprattutto ai corpi a rettangolo visto il volume che crea sui fianchi. Il modello Rebel Queen è sempre molto richiesto e per le più giovani si potrà creare un match con le sneakers preferite!

Il vestito in pizzo azzurro chiaro, lunghezza midi con volant sulle spalle, sul punto vita e sulla gonna, fa molta scena con delicata eleganza. Di Asos Design è da portare con un sandalo bianco a listini sottili e con una pochette coordinata o in jeans per un tocco più casual. Costa 107,99 euro.

Non sono la tipologia di dress più indicata come copricostume ma se si sceglie un modello intero, in un colore neutro allora si potrebbe provare qualcosa di diverso e metterlo in valigia.

Silvia Zanchi