Valentino Born in Roma Green Stravaganza è la nuova fragranza che cattura l’essenza rinfrescante e lussureggiante dei giardini romani.

Valentino ha svelato in nuovo profumo della linea Born in Roma: si chiama Green Stravaganza, ed è un’esplosione di vitalità tra le vie della Città Eterna- La campagna, immortalata dal duo di fotografi Luigi & Iango, vede protagonisti la splendida modella Adut Akech e Anwar Hadid.

Le immagini evocative, che mostrano Adut avvolta in un abito verde etereo e Anwar in un elegante total black, catturano l’anima stravagante della fragranza. Un profumo legnoso floreale-ambrato, pensato sia per uomo che per donna, che invita a un’esplorazione olfattiva della Roma più autentica.

Valentino Born in Roma Green Stravaganza

Il nuovo profumo di Valentino Beauty è un’esplosione di freschezza e vitalità. Il sole che sorge sulla Città Eterna, i suoi giardini rigogliosi bagnati dalla rugiada mattutina. È in questa atmosfera vibrante che nasce Born in Roma Green Stravaganza, un viaggio in un giardino olfattivo. Basta chiudere gli occhi e immaginare di passeggiare tra i viali alberati, circondato da fiori profumati e agrumi succosi.

La fragranza si apre con note di bergamotto di Calabria e mandarino verde, che donano un’esplosione di freschezza. Il cuore floreale rivela un’anima delicata e femminile, con assoluta di gelsomino e fiore d’arancio, avvolti dal tocco caldo e vibrante del tè lapsang souchong. La sensualità della fragranza si dispiega nelle note di fondo, dove l’estratto di vaniglia si unisce al legno di cedro e al muschio bianco. Un’eleganza magnetica e persistente, che lascia una scia inconfondibile. La fragranza è racchiusa in un flacone che rende omaggio all’iconico motivo Rockstud di Valentino.

Più che un profumo, un’attitudine. Born in Roma Green Stravaganza infatti non è solo una fragranza, ma un vero e proprio manifesto di libertà e individualità. Dedicata ai “cool kids” che non temono di esprimere la propria personalità, questa fragranza li invita a vivere la vita con energia e stravaganza.

La campagna con Adut Akesh

La campagna pubblicitaria del profumo cattura perfettamente l’essenza di questa filosofia: un’espressione di sé senza limiti. I protagonisti si muovono per le strade di Roma con stile e disinvoltura, dimostrando che non esiste un modo solo per essere sé stessi. Adut Akesh è avvolta in un abito verde con dettagli pieghettati, eleganti ritagli e un etereo mantello in tessuto fluido. La truccatrice Lucia Pieroni ha aggiunto un tocco al look di Adut con un vivido ombretto verde. Anwar Hadid invece indossa un total look nero della Maison, curato dallo stylist Joe McKenna.

Born in Roma Green Stravaganza è un invito a vivere la bellezza in tutte le sue forme, ad abbracciare la diversità e a celebrare la gioia di essere unici. Una fragranza che trasporta in un viaggio emozionante alla scoperta di sé stessi, per vivere ogni giorno con passione e audacia. Per immergersi nell’essenza della Roma più autentica dall’alba al tramonto, e scoprire la stravaganza che si cela dentro ciascuno di noi!