Cerchi un’aspirapolvere facile da usare e poco ingombrante? La tecnologia ti accontenta

Se sei stanco dello sporco che si annida negli angoli del pavimento di casa oppure hai sempre maggiori difficoltà nel gestire il tuo spazio con aspirapolvere ingombranti? Le soluzioni oggi esistono e sono anche economicamente alla portata di tutti con la rivoluzione dell’aspirapolvere senza fili! Questo nuovo tipo di elettrodomestici ha trasformato la pratica della pulizia, una volta costretta dai limiti della corrente elettrica, a un attività molto più rilassante e semplice da portare a termine, con la tecnologia che ha fatto i giusti passi da gigante per offrire modelli di ultima generazione di piccole dimensioni, comodi da utilizzare e dotati di semplici basi di ricaricare che rendono il tutto un’esperienza ancora più alla portata di chiunque.

Aspirapolvere senza fili: non potrai più farne a meno

L’aspirapolvere senza fili è sicuramente una tecnologia di cui non potrai più fare a meno, una volta provata infatti sarà molto difficile fare un passo indietro grazie alla combinazione di comodità d’utilizzo e durata della batteria, che permette a una persona di pulire una casa standard (intorno ai novanta metri quadri) con una singola carica di batteria. Il consiglio generale è uno molto semplice: cercare di puntare su marchi arcinoti che garantiscono non soltanto le funzionalità avanzate ma anche prodotti dalla speranza di vita più elevata rispetto la concorrenza.

In questo caso parliamo di prodotti come il Rowenta X-Pert 6.60, che in questo periodo si trova anche in forte sconto, in grado di garantire prestazioni di rilievo in un contesto di assoluta affidabilità. La tecnologia ciclonica (ovvero quello l’insieme di funzionalità che da origine alla forza aspirante e che è direttamente associato al motore), a oggi è presente in tutti i modelli di fascia medio alta della compagnia e permette di pulire in maniera molto approfondita. A questo bisogna poi aggiungere la presenza di una spazzola motorizzata che, nel caso della Rowenta, è alta appena 2 centimetri; in questa maniera diventa possibile passare anche sotto i mobili più bassi, dove solitamente lo sporco risulta difficile da togliere!

Come si usa un’aspirapolvere senza fili

Gli aspirapolvere moderni, sono facilissimi da montare e da utilizzare. Dopo aver ricaricato la batteria rimovibile, che di solito offre attorno all’ora di autonomia, dobbiamo scegliere la spazzola giusta a seconda dell’uso che dobbiamo farne. In dotazione spesso troviamo infatti la scopa per pulire a terra oltre alla spazzola da passare sui divani e/o sui tappeti.

Solitamente sono presenti anche altri accessori come per esempio una bocchetta piatta che serve per andare a pulire nelle fessure e negli angoli più nascosti. Una volta inserita la giusta spazzola sarà molto semplice pulire, basterà infatti passare il tutto delicatamente sulla superficie e vedremo che non ci sarà più polvere e sporco.

Chedonna.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.