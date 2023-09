Quando ti strucchi metti la tua salute a rischio se commetti questi diffusi errori | Allarme medici

Struccarsi è indispensabile per il benessere della pelle. Attenzione, però, ad alcuni errori. Possono compromettere tutto!

Il momento in cui, giunta la sera, ci si accinge a struccarsi è davvero prezioso per il benessere della nostra pelle. Tra gli agenti atmosferici inquinanti, la polvere e il trucco che ha sempre sostanze non esattamente sane, prendersene cura prima del riposo notturno è infatti ciò che serve per aiutarla a rigenerarsi e a mantenersi sana e splendente.

Spesso, però, tutto ciò viene messo seriamente a rischio da alcuni piccoli errori di attenzione che reiterati nel tempo possono comprometterne seriamente la salute. Se hai a cuore la tua bellezza ma anche il benessere della tua pelle, da oggi dovresti quindi evitare di commettere quelli che per i medici sono gli errori più gravi che si fanno mentre ci si strucca.

Gli errori da non fare mai più quando ti strucchi

Iniziamo con il dire che l’errore più grande tra tutti è ovviamente quello di non struccarsi affatto e che, scegliendo di compiere questo gesto d’amore nei tuoi confronti sei già sulla buona strada. A ciò bisogna però aggiungere alcune dritte o, ancor meglio, evitare determinati errori che si rivelano spesso anche gravi per il benessere della tua pelle.

Struccarsi e detergersi insieme

Se sei sempre di fretta, probabilmente ti sarà capitato di usare il latte detergente per struccarti e lavarti allo stesso tempo. In questo modo, però, rischi di spargere per il viso il trucco che, invece, dovresti eliminare. Il tutto con conseguenze spiacevoli, il rischio di infezioni e il sicuro accumulo di impurità. Ricorda sempre che il modo giusto prevede che prima ci si strucchi e solo dopo si passi alla detersione.

Usare prodotti aggressivi

Anche i prodotti che scegli di usare rivestono una certa importanza. Meglio evitare quelli aggressivi che promettono tanto man che sono anch’essi ricchi di sostanze chimiche e puntare su quelli più naturali. Forse impiegherai qualche minuto in più nello struccarti e detergerti ma la tua pelle ti ringrazierà.

Non struccarti del tutto

Ricorda che quando ti strucchi è necessario farlo per bene e non tralasciare i contorni del naso, il collo, e il contorno labbra. Il trucco andrà tolto del tutto perché solo così la tua pelle potrà rimanere sana.

Evitando questi tre errori e curandoti della tua pelle con gli strumenti giusti ti metti sicuramente al sicuro da infezioni e impurità che portano spesso alla comparsa di acne e brufoli. Un modo di agire che ti ripagherà con una pelle più elastica, luminosa e, ovviamente, più sana.