Tutti fanno la dieta dell’ananas per dimagrire facilmente ma vediamo i pro ed i contro reali

La dieta dell’ananas è, da sempre, tra le più seguite. Ma funziona davvero? Vediamo insieme tutti i pro e i contro.

L’ananas è considerato il frutto dimagrante per eccellenza tanto che esiste una dieta che si basa quasi del tutto sul suo consumo. In questo articolo vi spieghiamo tutti i vantaggi e gli svantaggi di mangiare questo buonissimo frutto.

La dieta dell’ananas è una di quelle mode che non passano mai di moda. Questo frutto è considerato da tutti brucia grassi per antonomasia. Infatti, non appena si vuole perdere qualche chilo, si tende subito a ricorrere all’ananas. Addirittura vedo spesso persone che, a colazione, insieme ad un mega cornetto farcito con crema o cioccolato, bevono un succo di ananas. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Fa veramente dimagrire? In parte sì e in parte no.

Pro e contro della dieta dell’ananas

Sicuramente tutti conosciamo almeno una persona in fissa con l’ananas, convinta di riuscire a dimagrire semplicemente grazie a questo frutto. Vediamo allora insieme tutti i pro e i contro della dieta basata su questo frutto, funzionerà?

L’ananas contiene un enzima: la bromelina. Essa svolge due importanti funzioni: in primo luogo favorisce la digestione delle proteine, in seconda battuta ha proprietà antinfiammatorie. Migliorando la digestione delle proteine, l’ananas, dunque, migliora anche il nostro metabolismo che funzionerà meglio. La bromelina ha anche effetti diuretici e, quindi, aiuterà a eliminare i liquidi che, soprattutto in estate con il caldo, tendono ad accumularsi nella parte bassa del corpo.

Inoltre questo buonissimo frutto esotico è ricco di vitamina C, un antiossidante per eccellenza che ci aiuta a respingere meglio l’attacco delle malattie stagionali. Infine l’ananas è ricca di fibre e questo comporta un doppio vantaggio: promuovono la regolarità intestinale e, quindi, ci aiutano ad eliminare i gonfiori e i liquidi in eccesso; inducono un maggiore senso di sazietà e, quindi, ci fanno mangiare meno.

Detto questo, pur avendo molte proprietà, va detto che l’ananas non fa miracoli: nessun alimento li compie. Non esistono cibi dimagranti e cibi ingrassanti. Tutto dipende dalla quantità di calorie che ingeriamo giorno dopo giorno e da quante ne bruciano attraverso l’attività fisica. Pertanto mangiare ananas fa sicuramente bene alla salute ma non fa dimagrire. Per dimagrire è necessario rivolgersi ad un buon nutrizionista o ad un buon dietologo che saprà individuare la dieta più adatta a voi e al vostro stile di vita. Ed è fondamentale fare sport. Se non avete tempo per andare in palestra o in piscina, potete anche solo andare a correre tre volte a settimana oppure allenarvi a casa con i pesi o anche a corpo libero seguendo qualche tutorial gratuito su YouTube.