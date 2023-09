I segnali precoci della gravidanza che pochissimi conoscono (e spesso passano inosservati)

Sapevi che ci sono tantissimi segnali che possono indicare una gravidanza? Ecco di quali si tratta: non sono solo nausea e vomito.

Per molte donne essere incinte è sinonimo di una delle più grandi gioie della loro vita e i 9 mesi trascorsi ad aspettare il proprio bimbo, quasi sembrano eterni per quanto è forte il desiderio di stringere tra le traccia il neonato.

Una delle prime fasi relative alla gravidanza è quella di capire effettivamente di essere incinta: non tutte le donne in realtà riescono a comprendere in fretta dei segnali che dà il corpo, soprattutto perché di solito ci si aspettano alcuni avvenimenti come la nausea, le voglie oppure l’avversione verso certi cibi. Tutto ciò potrebbe non presentarsi all’inizio o per alcune donne non è proprio detto che ciò accada: infatti vi sono reazioni completamente diverse che dipendono dal proprio corpo e che non sempre sono così prevedibili. Oltre a i segnali più classici, però, ve ne sono altri molto meno conosciuti che possono essere utili se per capire se si sta aspettando un bimbo.

Ecco i 5 segnali meno conosciuti nella gravidanza

A tutti sarà capitato bene o male di perdere sangue dal naso almeno un paio di volte durante la vita e questo fenomeno è conosciuto come epistassi. Durante la gravidanza il flusso sanguigno delle donne aumenta circa del 30 – 50 % e ciò può comportare una lesione dei vasi sanguigni nel naso, causando delle piccole emorragie. In ogni caso è meglio consultare il medico se il flusso non dovesse arrestarsi in pochi minuti.

Durante la gravidanza è anche possibile che si possano formare delle cisti gengivali ossia tumori benigni che arrivano durante il primo trimestre per via dell’incremento degli estrogeni. Dopo il parto dovrebbero scomparire normalmente, ma se dopo 9 mesi della gravidanza ciò non accadesse bisognerà intervenire a livello chirurgico. Sempre per via degli ormoni, durante la gravidanza si può sviluppare l’acne in qualsiasi parte il corpo, anche se si tratta di uno dei sintomi più rari.

Un altro segnale da tenere in considerazione è quello relativo alla sensazione di pienezza della vescica, che porta a voler urinare molto spesso. Ciò accade perché l’utero inizia a ingrandirsi e quindi schiaccia contro la vescica. È importante bere molto e curare l’igiene intima per evitare infezioni alle vie urinarie. Infine è possibile che aumentino anche i movimenti intestinali e che si produca più gas e per alleviare questo fastidio si può mangiare il più sano possibile.