Martina Colombari, il retroscena sul figlio che ha sconvolto i fan: nessuno poteva immaginarlo

Il retroscena del figlio di Martina Colombari: ha sconvolto i suoi fan, nessuno davvero se l’aspettava. Ecco cos’è successo.

Martina Colombari è molto amata dal pubblico italiano, da sempre. Cominciò da giovanissima venendo eletta miss Italia nel 1991, e da lì la sua carriera è decollata. Tantissime apparizioni in tv, poi è passata alla conduzione, è stata modella ed è anche un’attrice. Insomma, una carriera e un curriculum belli ampi. Ultimamente però è tornata a far parlar di sé per altri motivi. Il rapporto complicato con il figlio l’ha spinta a prendere una decisione importante, scopriamo cos’è successo a Martina Colombari e suo figlio Achille.

Martina ha raccontato già diverse volte del periodo familiare difficile, in particolar modo con suo figlio Achille. Figlio avuto dal famoso calciatore Billy Costacurta, nonché marito di Martina Colombari. Poco tempo fa, in un’intervista con Diletta Leotta nel podcast “Mamma dilettante“, la famosa attrice e modella si era lasciata andare in diverse dichiarazioni che hanno sconcertato i suoi fan, tutte riguardo il figlio. Ha raccontato del periodo difficile, secondo lei dovuto al fatto che suo figlio pensava che gli fosse tutto dovuto, cominciando a non rispettare molto le regole e le autorità. Cos’ha deciso di fare Martina Colombari?

Martina Colombari e suo figlio Achille: la soluzione per il rapporto tra i due

Questo comportamento, ha spiegato Martina, lo aveva portato lo scorso aprile a commettere un’azione molto pericolosa: colpire un agente di polizia. Motivo per il quale è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Mentre l’agente cercava di farlo scendere da un taxi, Achille lo avrebbe colpito. Il giorno dopo l’episodio spiacevole, Achille chiese scusa alla polizia sui social, generando però un polverone non da poco.

Martina , in un’altra intervista a ‘Il Messaggero‘ ha dichiarato di aver cominciato un percorso da uno psicoterapeuta, includendo tutta la famiglia, anche suo marito. L’ex modella si è sfogata e ha raccontato altri trascorsi del figlio Achille negli anni, spiegando che molto spesso è dovuta ricorrere alle maniere forti.

Achille, ha poi raccontato diverse volte di aver avuto una dipendenza dai social, e di come con difficoltà sia riuscito a uscirne. “Passavo intere giornate a letto“, ha detto spesso, mentre diceva di stare sempre sui social network. È stato anche grazie all’aiuto dei suoi genitori che è riuscito a uscirne. C’è voluto del tempo però ce l’ha fatta. A quanto pare, La decisione di Martina di affidarsi a un professionista, è stata più che azzeccata.