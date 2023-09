La nuova malattia di chi guarda spesso lo smartphone: sindrome del text neck, riconosci i sintomi

Il protratto utilizzo dei dispositivi elettronici può portare gravi danni fisici. Ecco l’ultima malattia che preoccupa gli esperti

Smartphone, tablet e dispositivi elettronici in generale sono diventati ormai una propaggine del nostro corpo. Li utilizziamo per qualsiasi motivo: dal lavoro allo svago, passando per le relazioni amicali e sentimentali. Ma un utilizzo così massivo porta dei danni alla salute che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Ecco la nuova malattia che affligge chi guarda spesso il cellulare.

Si chiama text neck e, attenzione, può colpire chiunque. Non pensiate che a essere in pericolo siano solo i giovani e gli adolescenti che, per antonomasia, utilizzano questi dispositivi con maggiore frequenza. Tutti noi, a qualsiasi età, infatti, ormai siamo di fatto schiavi se pensiamo che circa sei miliardi dei circa otto miliardi di persone nel mondo trascorrono diverse ore al giorno a monitorare il proprio smartphone.

Sugli aspetti mentali non vi sono ancora malattie codificate dalla scienza circa i problemi che l’utilizzo protratto nel tempo dei dispositivi elettronici possa avere sul cervello di tutti noi, ma sicuramente gli studiosi stanno guardando con sempre maggiore interesse alle ripercussioni che tale tendenza può avere anche sotto il profilo sociale.

Quel che è certo, però, che utilizzare troppo il cellulare porta dei danni di natura fisica. In particolare, una condizione sempre più diffusa si può notare già nel fisico di tutti noi.

La sindrome del text neck

Come detto, si chiama sindrome del text neck tecnicamente nota come “postura della testa in avanti“. Un’espressione utilizzata per descrivere una condizione sempre più diffusa associata all’uso prolungato di dispositivi mobili. Quando guardiamo i nostri cellulari, tablet o altri dispositivi elettronici, incliniamo la testa in avanti e in basso. Ciò esercita una pressione aggiuntiva sulla colonna cervicale, con troppi chili e per troppe ore.

La testa di un adulto medio pesa cinque chilogrammi in posizione neutra. Con la testa inclinata in avanti e verso il basso, si può ottenere un effetto più di cinque volte maggiore sul collo, ovvero 27 kg con un’inclinazione di 60º. Questa postura, ripetuta e accumulata, può provocare dolore e disagio al collo, alle spalle, agli arti superiori e ad altri segmenti della colonna vertebrale. Può anche, a lungo termine, favorire cambiamenti nelle curve fisiologiche normali e necessarie e cambiamenti patologici in diverse strutture, come ossa, cartilagine, dischi intervertebrali, legamenti e muscoli.

Per contrastare questa tendenza, ricordiamoci alcuni accorgimenti. Innanzitutto cerchiamo di essere consapevoli della nostra postura: teniamo il telefono all’altezza degli occhi per evitare di inclinare costantemente la testa verso il basso. Non usiamo il telefono per periodi lunghissimi, ma facciamo pause frequenti. Facciamo attività fisica per non assumere questa brutta postura. E, qualora dovessi notare dei cambiamenti nella tua postura o dovessi patire del dolore, non esitare a contattare un medico o un fisioterapista.