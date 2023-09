Vite al limite, la paziente di Nowzaradan diventa irriconoscibile: finale inaspettato

Ci sono storie, in Vite al limite, che hanno un finale che nessuno potrebbe mai immaginare. Ecco cosa è successo a questa paziente

Dal 2012 ad oggi, Vite al limite ha seguito spaccati di esistenza di persone affette da obesità grave, portandone alcune a raggiungere un importante obiettivo di perdita di peso.

Seguiti dal dottor Younan Nowzaradan, 78 anni, i pazienti hanno dovuto lottare contro un’abitudine malsana che in molti casi li ha portati a pesare anche oltre i 300 kg, compromettendone le attività quotidiane. Molti non potevano più andare al cinema, uscire con gli amici, guidare l’auto, lavorare. E, in alcuni casi, era diventato difficoltoso persino alzarsi dal letto. Per non parlare del fatto che il grasso in eccesso provocava loro anche gravi problemi di salute.

Il percorso di dimagrimento, in Vite al limite, è di un anno e prevede che i pazienti perdano un tot di peso per riuscire a essere ammessi all’intervento di bypass gastrico. Questa operazione potrà consentire loro di perdere ancora altro peso.

Non tutti i pazienti riescano a raggiungere l’obiettivo, per varie ragioni o vicissitudini. Altri, invece, ottengono trasformazioni davvero incredibili.

Vite al limite, la paziente e l’incredibile piega che ha preso la sua vita

Tra le storie più particolari del programma, c’è quella di Lashanta White, che è apparsa nella stagione 7 di Vite al limite. La donna, all’epoca, aveva 39 anni e pesava 300 kg, per 1,70 cm di altezza. Voleva dimagrire e star meglio prima di compiere 40 anni. Quando è giunta nel programma, era costretta a letto da 2 anni e non riusciva a badare ai suoi 4 figli.

Poco prima di arrivare a Houston, il suo compagno, Jeremy, l’aveva mollata. Purtroppo, dopo 9 di percorso con il dottor Nowzaradan, Lashanta aveva perso solo 51 kg e il medico non poteva farla accedere all’operazione. Ma la donna non voleva arrendersi, voleva sottoporsi all’intervento e dopo un anno, ha perso altri 47 kg. Alla fine, è riuscita a sottoporsi all’operazione.

Attualmente, Lashanta ha trovato lavoro e dal 2019, dopo il programma, ha cominciato a postare canzoni sul suo profilo Youtube, di cui una che parla del suo ex partner, che non voleva dimagrisse, dal titolo My Ex Tryna To Get Me Back. Su Instagram è indicata come autrice di canzoni ed è seguitissima, ha ben 170 mila follower. Sul suo account sponsorizza i suoi servizi come autrice di brani, anche sul suo profilo Facebook.