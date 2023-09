Diete drastiche: i veri effetti (devastanti) sul nostro organismo

Le diete drastiche sono pericolosissime e vanno evitate. Vediamo quali effetti devastanti provocano sul nostro organismo.

Molto spesso, per perdere qualche chilo, si inizia a mangiare pochissimo privando il corpo di sostanze nutritive essenziali. Questo ha effetti davvero devastanti sull’organismo.

Le diete drastiche vanno evitate: sono pericolose e anche controproducenti. Razionalmente lo sappiamo eppure tutti, almeno una volta nella vita, siamo caduti nella tentazione di digiunare o mangiare pochissimo per perdere qualche chilo di troppo. Che i chili da perdere siano tanti o che siano pochi, le diete drastiche non fanno mai bene. Inoltre sono anche controproducenti perché appena torneremo a nutrirci normalmente, riprenderemo tutti i chili persi e pure con gli interessi.

Il modo migliore per dimagrire e restare in forma e in salute è affidarsi ad un esperto: un buon nutrizionista o un buon dietologo. Il professionista saprà studiare la dieta più adatta a noi e alle nostre esigenze. Inoltre è fondamentale fare attività fisica per aumentare il dispendio energetico e per non perdere tonicità e massa muscolare mano a mano che si perde peso.

I danni delle diete drastiche: ecco perché non vanno mai seguite

Tutti, almeno una volta nell’arco della nostra vita, abbiamo ceduto alla tentazione di ridurre drasticamente le calorie per perdere qualche chilo. Ma seguire diete drastiche non è la soluzione e, soprattutto, può avere effetti devastanti sulla salute.

Ogni epoca ha le sue mode. E, purtroppo, tra le tante c’è anche quella di seguire una dieta piuttosto che un’altra. Qualche anno fa era molto in voga la dieta del minestrone; poi è stata la volta della dieta del gelato; ogni tanto torna a far capolino la bizzarra idea di nutrirsi solo di un alimento e basta. In realtà tutte queste diete non solo non funzionano ma possono anche provocare seri danni al nostro organismo.

L’organismo, per funzionare correttamente e al meglio, necessita di tutti i nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. Molte persone, quando vogliono dimagrire, eliminano subito carboidrati e grassi. Un recente studio dell’Università di Medicina di Nagoya, in Giappone, ha rivelato le ripercussioni devastanti di abolire – o consumare in misura troppo ridotta- i carboidrati e i grassi. Chi elimina o consuma in misura insufficiente questi due gruppi di nutrienti abbrevia la propria aspettativa di vita.

La ricerca è durata 9 anni e ha coinvolto 80.000 partecipanti che sono stati monitorati ogni giorno. Chi non mangiava sufficienti quantità di carboidrati e di grassi tendeva ad ammalarsi di più- anche di patologie serie come il cancro – e a morire prima rispetto a chi aveva un’alimentazione bilanciata. C’è da dire che è emerso che lo stesso effetto lo si ottiene anche consumando troppi carboidrati e troppi grassi. Insomma la giusta via sta nel mezzo: nel mangiare tutto ma nelle giuste quantità.